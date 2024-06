Ocupen una platja a Mallorca per denunciar la massificació turística

Uns 300 mallorquins han ocupat aquest diumenge el caló des Moro, l'emblemàtica platja situada al municipi de Santanyí, al sud-est de l'illa, en la qual els turistes fan cua per accedir-hi. Justament, l'acció, organitzada per la plataforma Mallorca Platja Tour, era una protesta contra la massificació turística que pateix Mallorca i reivindicar el gaudi del territori per part dels residents.

L'acció ha estat convocada ben d'hora, a les 8.00 hores, per avançar-se a la presència dels milers de turistes que acudeixen cada setmana a aquest lloc natural privilegiat per la seva bellesa i la claredat de l'aigua. Els assistents han desplegat un gran cartell amb el lema "OcupemLesNostresPlatges" i alguns portaven petites pancartes on es llegia "SOS Residents", al mateix temps que han corejat frases com "Qui estima Mallorca no la destrueix".

Aquesta setmana, l'alcaldessa de Santanyí, Maria Pons, ha declarat que "ja és hora" que el caló des Moro "descansi ja" de la visita de milers de persones i que "descansin també" els veïns de la pedania d'Es Llombars i els de Cala s'Almunia. Pons ha deixat clar que l'ajuntament "mai" s'oposarà a les persones que vulguin visitar el caló des Moro, però ha rebutjat les aglomeracions contínues que es venen registrant en els últims anys i ha defensat una assistència al lloc de manera "escalonada i normal".

La batllessa s'ha mostrat contrària a la contínua publicitat internacional que es fa d'aquesta zona de Mallorca en les xarxes socials perquè els turistes han de recórrer a peu i a ple sol quatre quilòmetres i, després, fer una cua de "tres o quatre hores" per baixar a la cala. "Això està fregant l'absurd", ha considerat Pons.

La iniciativa Mallorca Platja Tour s'ha engegat els darrers mesos amb la intenció de recuperar els espais naturals massificats i ocupar platges que en el passat eren transitables, però que arran de la massificació turística s'han convertit gairebé en inaccessibles per a la població autòctona.