Un Dorian Grey convertit en Dora Grey, una Desdémona negra o una Lady Macbeth que reivindica la seva pròpia maldat són algunes de les protagonistes de l'inici de l'any en el Teatre Lliure, que programa el fòrum "Dones Lliures" i l'espectacle "Clàssics desgenerats", del 17 al 20 de gener.



Així mateix, ocuparan l'escenari de Montjuïc, entre el 23 de gener i el 3 de febrer, Les Impuxibles i Carla Rovira amb el muntatge "Aüc", en el qual conviden al públic a reflexionar sobre com s'encara socialment i de forma individual la violència sexual.

La directora artística en funcions del teatre, Aurora Rosales, ha explicat aquest divendres en roda de premsa que la idea és oferir una "mirada molt oberta de la dona com a dona, abordant qüestions com la guerra, la precarietat, la censura, el lideratge o les sense sostre" i essent conscients que han quedat fora algunes temàtiques com la de la religió.



Les primeres activitats del fòrum, coordinades per Georgina Oliva, es duran a terme entre els dies 9 i 13 i es centraran en la projecció de documentals com el de Mike Lerner i Maksim Pozdorovkin sobre les Pussy Riot, al qual posteriorment seguirà un debat amb integrants del col·lectiu "El coño insumiso".

El dia 11 es projectarà "Miss Representation", de Jennifer Siebel Newsom, amb un col·loqui en el qual participarà la presidenta del Institut Català de les Dones, Núria Balada; la consellera de Kymos Pharma Services, Montserrat Baceló i la CEO de Vallformosa, Marta Vidal.



Sobre la guerra s'oferirà, el dia 12, el documental d'Alba Sotorra, "Comandant Arian" i, després, hi haurà un col·loqui amb periodistes que cobreixen zones en conflicte com Mònica Bernabé, Ethel Bonet, Ana del Paso i la productora Marta Figueres.

La jornada dedicada a precarietat i a les sense sostre la centrarà l'àudio "Projecte Cases" de Xesca Salva, sobre testimoniatges de dones que viuen als carrers del Raval, i hi haurà un col·loqui amb, entre altres, la consellera del sector pobresa i equitat del Banc Mundial, Maria Dolores Arribas-Baños.



A més, es presentarà el documental "La granja del pas", de Sílvia Munt, sobre persones de Sabadell de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), amb la presència d'algunes protagonistes de la cinta.

En la mateixa línia que ja es va fer l'any passat de lectures dramatitzades sobre el "procés", en aquesta ocasió el Lliure ha demanat a vuit directores, qualificades per Clara Peya de Les Impuxibles com les "dramaturgues cogombre", perquè s'enfrontin a vuit textos fonamentals del patrimoni cultural i els intentin alliberar de connotacions de gènere, convertint-les en peces d'uns deu minuts de durada.



El resultat és un espectacle que s'ha estructurat en dues sessions de lectures dramatitzades que es podran veure en dies alterns i en funcions consecutives el cap de setmana.

Clàudia Cedó s'ha basat en "Frankenstein", de Mary Shelley, interpretat per Enric Cambray i Júlia Truyol; Carla Torres ha construït "La maison du lors", a partir de la "Lolita" de Vladimir Nabokov, una conversa entre una mare, que regenta un bordell, i una filla, que és feminista, amb Anna Barrachina i Roser Vilajosana.



En "Tasques de tardor", a partir de l'"Otelo" de William Shakespeare, Denise Duncan reescriu una "història no caucàsica", amb Malcolm McCarthy i Carol Muakuku, i a "Dora Grey", la directora Carol López aposta per un joc metateatral, amb autoparòdia inclosa, entre un home i una dona, als quals donen vida Marta Bayarri i Eduard Buch.