Omella demana al Govern espanyol "aparcar" la sortida dels monjos del Valle de los Caídos per centrar-se en la Covid-19

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha demanat al Govern espanyol "aparcar" la sortida dels monjos del Valle de los Caídos, després que la setmana passada el consell de ministres aprovés l'avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica, que inclou la supressió de la fundació dels religiosos. El cardenal, entrevistat a la Cope, ha assegurat que "en aquest moment el que més preocupa és sortir de la malaltia, trobar feina, educar als joves i fer-ho bé", en relació amb la pandèmia de la Covid-19. Amb relació als monjos, Omella ha advertit que "a l'hora de la veritat caldrà veure com es duu a terme jurídicament" la seva expulsió.

Omella ha assenyalat que es tracta d'un dels "temes polítics que no són essencials" i que considera que "poden distreure" de la pandèmia. "Jo diria als polítics, per què no aparquen certes coses, asserenem la societat i busquem el que de veritat preocupa a la gent?", s'ha preguntat.

"Tant preocupa a la gent que els benedictins hagin de sortir o no d'aquest monestir?"

"Tant preocupa a la gent que els benedictins hagin de sortir o no d'aquest monestir? Si estan allà per resar, segur que s'equivocaran en moltes coses i en algunes coses que han dit, com tots, però són allà per fer el bé", ha afegit.



Durant la seva intervenció, Omella ha rebutjat el dret a l'avortament i l'eutanàsia. El cardenal ha iniciat la resposta defensant la vida des del moment de la concepció perquè el nen "ja està sentint" i "no és un apèndix". Sobre l'eutanàsia, després del rebuig de les esmenes a la totalitat de l'oposició el passat 10 de setembre, ha exposat que "quan a un malalt li treuen el dolor, nota que la família l'estima i no l'abandona, i que els sanitaris l'atenen amb estimació, i el cuiden amb una carícia, la persona no vol morir, vol viure". Ha afegit que la gent gran "estima la vida, i el que vol és que d'alguna manera el dolor desaparegui" i en aquest sentit considera que hi ha "molts avenços" mèdics que ho fan possible.