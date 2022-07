Òmnium calcula que hi ha més de 4.200 persones "represaliades per defensar el dret a l'autodeterminació"

Òmnium Cultural calcula que hi ha més de 4.200 persones "represaliades per defensar el dret a l'autodeterminació", en el que anomena una "actualització del mapa de la repressió". El president de l'entitat, Xavier Antich, va subratllar que davant d'aquestes xifres hi ha "l'obligació" de "transformar la repressió de l'Estat en més compromís cívic, en més lluita democràtica i en més empoderament social".

Antich ho va dir dijous durant l'acte de presentació de L'Antirepressiva, l'espai digital de documentació i denúncia de la "repressió de l'Estat espanyol contra el moviment independentista", que s'ha celebrat a l'antiga presó Model de Barcelona.

El president de l'entitat va denunciar que la persecució judicial i política del moviment independentista "és lluny d'acabar" i que l'Estat "ja fa temps que ha deixat de ser el garant dels drets fonamentals per esdevenir el principal responsable de la seva vulneració". Per això ha emplaçat la societat civil a "organitzar-se per aprofitar la lluita antirepressiva amb l’objectiu final d'exercir el dret a l'autodeterminació".

En la xifra de més de 4.200 persones "represaliades per motius polítics" des del 20 de setembre del 2017 fins ara, Òmnium inclou els 1.432 investigats en procediments penals i les 1.639 víctimes de la violència policial de l'1 al 4 d'octubre del 2017 i durant les protestes per la sentència. També inclou les víctimes d'agressions físiques per ideologia per part de grups d'extrema dreta i, per primer cop, les 1.200 persones sotmeses a procediments judicials administratius i comptables i les 65 víctimes de l'espionatge polític de l'Estat, en el cas conegut com a Catalangate.