Òmnium carrega contra l'ampliació del delicte de desordres públics perquè "criminalitza la dissidència política"

La reforma de la sedició impulsada pel govern espanyol ha provocat una allau de reaccions per part de formacions polítiques i organitzacions civils de tots els colors. Entre d'altres, la del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha carregat contra l'ampliació del delicte de desordres públics perquè "criminalitza la dissidència política i és un pas endavant en la persecució del dret a protesta".



La reforma, celebrada per Esquerra Republicana, PSC i comuns, entre d'altres, proposa suprimir el delicte de sedició i reemplaçar-lo pel de desordres públics agreujats, homologable a la majoria d'ordenaments jurídics europeus. Antich ha afegit que aquest canvi facilita "encara més" la contínua vulneració de drets fonamentals de l'Estat contra la ciutadania. El líder de l'entitat també ha lamentat que la supressió de la sedició "no doni resposta" a totes les persones represaliades per l'Estat.



Antich ha reiterat que la reforma del Codi Penal espanyol "amplia perillosament" el delicte de desordres públics. "Ens preocupa enormement com a activistes, perquè incorpora el concepte d'intimidació. I ens preguntem qui decideix quan n'hi ha? Els mateixos que van decretar presó contra Jordi Cuixart per exercir el dret a protesta?", s'ha preguntat de forma retòrica.

El president d'Òmnium ha apuntat que la sedició és un delicte "totalment antidemocràtic i anacrònic" i ha recordat que l'entitat no contempla cap altra via que no en sigui la derogació total i insisteix que calen "respostes col·lectives". Per això, diu, aposta per l'amnistia i autodeterminació com a única solució al conflicte català.