Òmnium convocarà mobilitzacions a Europa i celebrarà judicis populars durant el judici de l'1-O

Òmnium Cultural ha presentat aquest dissabte a la societat la campanya "Judici a la democràcia", amb la que convocarà mobilitzacions a diverses ciutats d'Europa i "s'empaperarà totes les llars i arribarà a totes les bústies" catalanes per denunciar que en la causa de l'1-O no es jutjaran delictes sinó drets fonamentals. Aquestes són dues de les accions anunciades aquest dissabte per l'entitat en l'acte polític que ha celebrat al Castell de Montjuïc.



La vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, i el membre de la Junta Xavier Antich han explicat que l'entitat preveu convocar al llarg del judici manifestacions a Brussel·les (Bèlgica), Estrasburg (França) i Ginebra (Suïssa), punts neuràlgics de la Unió Europea, així com a Madrid. A més, Òmnium ha llançat un vídeo amb el títol "Jo Acuso" -reprenent el famós al·legat de l'escriptor francès Émile Zola sobre el cas Dreyfuss- en el qual participen diverses cares conegudes de l'escena cultural catalana al costat de representants de tots els partits sobiranistes -Miriam Nogueras (PDeCAT i Crida), Marta Vilalta (ERC), Joan Josep Nuet (comuns) i Bel Olid (CUP).

Durant l'acte també s'ha llegit una carta de Cuixart, empresonat a Lledoners. En el text, ha reiterat que anirà al judici a acusar l’estat, “perquè els presos polítics no som la representació de cap derrota, sinó el pas útil cap a la victòria”. "Assumim la responsabilitat històrica que ens pertoca. No ens espanta cap condemna: la nostra prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte. No hi ha prou presons per aturar tanta democràcia! Lluitar junts per la llibertat és el més bonic que podem fer a la vida”.



També apareixen, entre d'altres, l'esposa de Cuixart, la periodista Txell Bonet, i Roger Espanyol, que va perdre un ull l'1-O en rebre l'impacte d'una bala de goma disparada per la Policia Nacional. L'entitat també repartirà durant el judici un diari gratuït per informar del que passi dins de la sala i exercir un paper de "contrainformació" respecte "als mitjans de l'IBEX 35". També celebrarà més d'un miler de "judicis populars" i crearà casetes de carrer per informar a la ciutadania.



L'acte ha conclòs amb la intervenció del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri: "No som delinqüents, som orgullosos dissidents", ha asseverat. I ha afegit: "dissidents d'un Estat que ha comès el pitjor dels delictes: agredir la ciutadania amb la seva policia política".