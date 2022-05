Òmnium exigeix "un pla B, un pla C i un pla D" per fer front a la sentència del 25% de castellà a l'escola

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat que es tinguin a punt iniciatives en cas que la proposició de llei que s'està debatent al Parlament sobre el català a les aules i el decret que ha aprovat aquest dilluns el Govern "no aturin la ingerència dels tribunals en les escoles". "Exigim un pla B, un pla C i un pla D", ha dit en declaracions a la premsa.

Antich ha comparegut davant dels mitjans després que el Consell Executiu hagi aprovat un decret que busca blindar l'ensenyament en català fent que el Departament d'Educació assumeixi la responsabilitat "legal" dels projectes lingüístics de cada centre i rebutjant la imposició de percentatges. És la resposta del Govern a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de matèries en llengua castellana.

Per a Antich, la imposició de percentatges "forma part de l'estratègia de l'Estat per fragmentar la societat catalana", per la qual cosa ha demanat "continuar enfortint els grans consensos" i potenciar "l'ús social del català". "Demanem ambició i garanties per supervisar que el català és la llengua vehicular a l'escola", ha afegit.

Sobre l'aprovació del decret per part del Govern, ha afirmat que Òmnium no dóna "cap xec en blanc a ningú" i ha advertit que seran "molt vigilants perquè es compleixin estrictament tots els acords per garantir la protecció jurídica dels centres i desterrar els jutges de les escoles". "Avui no comença ni acaba res", ha subratllat.