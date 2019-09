Òmnium insta a què la resposta a la sentència superi el món independentista i arribi al 80%

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha aprofitat la celebració de la Diada Nacional de Catalunya per fer una crida a ampliar els protagonistes de la resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés, prevista per a mitjans d'octubre. Mauri, de fet, ha interpel·lat el famós 80% de la societat catalana a construir una resposta conjunta. "És època de grans consensos". Les paraules de Mauri venen a esmenar la hipòtesi que només el món independentista s'oposarà a la sentència del Suprem. "Sovint volen donar una imatge d'una societat facturada, quan no és així. Només un 20% de la societat veu bé els empresonaments". Per això, ha destacat que la resposta ha de superar el món independentista, I per tant, mirar més enllà del seu propi mèlic. Fins al 80%.



De fet, l'acte d'Òmnium al passeig Lluïs Companys (amb l'arc de Triomf com a teló de fons), ha sumat l'univers independentista i el món dels Comuns, en el que estrictament s'hauria de considerar la Catalunya del 55%, segons el resultat de la suma del percentatge de vots de JxCat, ERC, CUP i Comuns a les darreres eleccions autonòmiques. I és que l'absència del PSC -ni tan sols acudirà als actes institucionals de la Generalitat- fa que el famós 80% del mainstream català –aquell que defensa el dret a decidir i està en contra de l'empresonament dels exconsellers, a grans trets- és molt i molt difícil d'ajuntar-lo a la mateixa fotografia. Tot i així, els sondejos demoscòpics reforcen cíclicament l'existència d'aquest gran espai d'opinió, amb un 75 o 80% aproximat dels ciutadans.

Pels Comuns, el diputat al Congrés Jaume Asens, així com la presidenta del grup al Parlament, Jéssica Albiach, han estat les cares visibles a l'acte. Una altra figura destacada d'entitats no independentistes ha estat Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya.

Colau no hi assisteix, però envia un vídeo



L'alcadesa Ada Colau ha declinat assistir a l'acte. Tot i així, sí que ha enviat un vídeo, en el que recorda el seu "amic" Jordi Cuixart -president d'Òmnium- i demana l'absolució per tots els presos. S'afegeix així a la nova campanya d'Òmnium Cultural a les portes que es faci pública la sentència. De fet, en finalitzar l'acte alguns dels assistents s'han fet una fotografia unitària amb el lema "absolució". Durant l'emissió del seu breu vídeo s'ha pogut escoltar algunes xiulades entre el públic, però escasses. A més a més, l'alcaldesa ja ha marcat posició a primera hora del matí, tot destacant en declaracions a la premsa que no hi haurà normalitat a les institucions catalanes fins que els empresonats i els polítics a l'exili siguin lliures.



Entre les presències destacades a l'acte hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu vicepresident, Pere Aragonès. Altres figures de l'entorn de Junts per Catalunya han estat Elsa Artadi, mentre que per ERC no hi faltaven Ernest Maragall i Marta Vilalta. El president del Parlament, el republicà Roger Torrent, de fet, ha estat la figura institucional de major pes en faltar a la cita. La CUP, per la seva part, ha estat representada per la diputada Natàlia Sànchez.

Algunes de les autoritats, com el president Torra, que han assistit a l'acte d'Òmnium d'aquest 11 de setembre. ANDER ZURIMENDI

Cuixart: "Ens volen dividir entre partidaris del diàleg i la confrontació"



Com ja és habitual en aquests esdeveniments, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha participat a través d'una carta escrita des de la presó de Lledoners, en la que ha fet la següent alerta: "Ens volen dividir entre partidaris del diàleg i de la confrontació, però la defensa permanent del diàleg és l'única via per a la resolució del conflicte. Forma part de la confrontació democràtica amb aquells que volen condemnar la llibertat d'expressió".



Els familiars dels presos també han pujat a l'escenari per recordar el dolor de l'absència dels seus éssers estimats. El dolor de l'absència en la quotidianitat. Esther Cuixart -germana de Jordi Cuixart-, Laura Masvidal -dona de Quim Forn- i Bernat Pegueroles -marit de Carme Forcadell- han estat els familiars que han posat boca a aquests sentiments, però, que alhora han volgut transmetre d'esperança.



L'acte d'Òmnium Cultural també ha reivindicat l'existència dels Països Catalans. Des de les Illes Balears, la delegació ha estat encapçalada per l'advocat Josep de Luís, president de l'Obra Cultural Balear (OCB), l'entitat equivalent d'Òmnium a l'arxipèlag. Ha estat acompanyat per Tomeu Martí, director de la ràdio mallorquina Ona Mediterrània. Des del País Valencià hi eren Marinela Garcia, d'Acció Cultural pel Pais Valencià. També ha intervingut la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, fent el triangle d'entitats sobiranistes en els territoris de parla catalana.

Cal destacar, igualment, les adhesions estatals, com ara les delegacions basques i gallegues. Els primers han estat més visibles i actius en els cercles de conversa, amb un Pernardo Barrena liderant la delegació basca. No debades, el recentment escollit eurodiputat d'EH Bildu és un dels històrics interlocutors de l'Esquerra Abertzale en l'afer català. De fet, el propi Arnaldo Otegi i la parlamentària Maddalen Uriarte s'han reunit amb la cúpula d'ERC aquesta setmana a Barcelona.



L'acte d'Òmnium al Passeig Lluís Companys també ha comptat amb una lectura poètica del poeta mallorquí i resident a Barcelona Carles Rabassa, guanyador del premi Ciutat de Barcelona. També hi ha actuat la cantautora lleidatana Meritxell Gené.