Òmnium premia Jaume Roures i Tatxo Benet per la voluntat d'"aprofundiment democràtic" de documentals com '20-S'

Òmnium Cultural ha atorgat el Premi Muriel Casals de comunicació al productor Jaume Roures i al periodista Tatxo Benet aquest dimecres "per la qualitat periodística dels seus projectes empresarials i per la seva voluntat d'aprofundiment democràtic". L'entitat cita els documentals Las Cloacas de Interioor i 20-s, a més de l'organització del centre internacional de premsa del referèndum de l'1 d'octubre, com a mostres d'aquesta tasca. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017, ha agraït als dos premiats la feina feta: "Treballar amb ambició i qualitat és imprescindible per desemmascarar les mentides de la justícia espanyola i les clavegueres de l'estat".



Els premis de Comunicació de l'entitat s'entreguen per "donar a conèixer els esforços del professional de la comunicació per prestigiar l'ús de la llengua i projectar la cultura dins els Països Catalans". El jurat el formen Odei Etxearte, Sara Gonzàlez, Àlex Gutiérrez, Núria Iceta, Albert Sàez, Sebastià Serrano i Marina Llansana. El guardó s'entregarà durant la 68a edició de la Nit de Santa Llúcia que se celebrarà el 14 de desembre a la Fira de Sabadell i està dotat amb 3.000 euros, procedents de la donació de la filla de Muriel Casals dels diners de la indemnització de l'accident que va suposar la mort de l'expresidenta de l'entitat.



El documental 20-S, presentat als cinemes Aribau i emès per TV3, ofereix una visió inèdita dels fets d'aquell dia que, entre altres qüestions, desmunta i qüestiona algun dels punts fonamentals de l'acusació de Llarena. Per la seva banda, Las cloacas de Interior compta amb la participació de quatre policies que parlen per primera vegada davant d’una càmera: Marcelino Martín-Blas, ex cap d'Afers Interns de la Policia espanyola, Jaime Barrado, comissari de policia, el sergent de la Guàrdia Civil José Oreja i un funcionari del Ministeri de l’Interior. Per Jaume Roures, el documental demostra que "les llibertats democràtiques estan atacades de tot arreu i que en aquest país malauradament hi ha poca cultura democràtica".