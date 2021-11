Òmnium reivindica les lluites dels barris amb una quarantena de (Re)Voltes

Òmnium ha organitzat aquest cap de setmana una quarantena d'actes anomenats (Re)Voltes amb l'objectiu de donar difusió i posar en valor la història de les lluites protagonitzades pels veïns de molts barris de les ciutats catalanes per aconseguir el progrés i la transformació social i urbanística per poder viure en unes condicions dignes.

Segons explica Òmnium, les (Re)Voltes són passejades guiades en grup per barris o pobles. Tenen com a fil conductor els relats vivencials de les persones i entitats protagonistes de les lluites i processos de transformació social que hi han tingut lloc. En aquestes, els participants dialoguen sobre les experiències i emocions viscudes i evocades en la ruta. A les (Re)voltes, la memòria individual i col·lectiva, el territori i la història quotidiana i popular construeixen un lloc de trobada i reconeixement mutu. Es pretén reforçar i incrementar la cohesió social i el sentit de pertinença col·lectiu a partir de tres eixos: desmuntar l’estigmatització i la segregació territorial i social dels barris i persones que formen la societat catalana; recuperar i revaloritzar la història quotidiana i popular dels col·lectius, llocs i protagonistes infrarrepresentats en el relat i la memòria col·lectiva; i reforçar el teixit associatiu i comunitari del país a partir de la interacció, el coneixement i reconeixement mutu.

Mauri: "Aquest cap de setmana posem de relleu que el país s’ha anat construint a base de lluites compartides"

"Aquest cap de setmana posem de relleu que el país s’ha anat construint a base de lluites compartides", segons el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Unes lluites compartides "que ens fan prendre consciència que promovent l’esperit crític i la responsabilitat social, podem enfortir-nos com a societat cohesionada".

La passejada de les (Re)Voltes realitzada al barri de Sant Roc de Badalona. — Òmnium

"La sentència del català ens recorda que hem de seguir construint un sol poble"

Mauri, que ha fet les declaracions en la passejada del barri de Sant Roc de Badalona d'aquest dissabte, també ha reafirmat el compromís de l’entitat en la lluita per seguir construint aquest país sota la premissa de ser un sol poble: "La sentència del català ens recorda que hem de seguir construint un sol poble, malgrat aquells que els agradaria que tinguéssim un país dividit". Mauri ha recordat que en aquesta construcció d’un sol poble "l’escola és un pilar fonamental, com també ho són totes les lluites que s’han fet als barris del nostre país". En aquest sentit, ha reafirmat el paper de la llengua catalana com a "eina de cohesió social i no discriminació" i ha defensat el model d’escola catalana davant de les "intromissions injustificables per part dels tribunals i de l’estat espanyol".

Segons el vicepresident d’Òmnium Cultural, el que realment divideix la societat catalana són "la pobresa i les desigualtats socials", per això des d’Òmnium Cultural "seguirem treballant en la construcció d’un país on tots els drets siguin respectats i on no deixem ningú enrere", perquè la inclusió social "és i seguirà sent un puntal".