Òmnium vol convertir 500.000 persones en activistes del català per revertir la caiguda en l'ús social de la llengua

Òmnium Cultural ha presentat aquest dimecres la campanya Treu la llengua, comparteix el català, amb la qual es vol que les 500.000 persones que formen part de la comunitat de l'entitat es converteixin en "activistes del català". L'objectiu és revertir la caiguda en l'ús social de la llengua que mostren les enquestes.



Així ho han transmès tant el president de l'entitat, Xavier Antich, com la vicepresidenta, Mònica Terribas, que també han animat a tota la ciutadania a utilitzar "desacomplexadament i amb orgull la llengua catalana". Òmnium suma 190.000 socis, però la seva comunitat és força més àmplia i és a qui s'apel·la en la campanya.

Antich ha insistit que el català és una "llengua ben viva" i amb un potencial de més de 10 milions de parlants, que segueix sent referent en àmbits com la literatura, el cinema o la música. "Alguns voldrien que el català desaparegués, però juntament amb els més de 500.000 activistes per la llengua farem que torni a gaudir de bona salut en tots els sectors", ha avisat Terribas.

El president d'Òmnium també ha incidit en el paper cabdal que segueix desenvolupant per la cohesió social a Catalunya. "La nostra llengua és una eina de cohesió social i autoestima col·lectiva, cal compartir-la sense vergonya i ser activistes cada dia, a tot arreu", ha reivindicat. "Volem que el català segueixi generant lligams, igualtat social i comunitat".

Més de 500 accions per revertir el desús del català

La iniciativa busca conscienciar la població general per fer front al descens de l'ús social de la llengua per tal revertir-ne la situació. Òmnium vol incidir en els grups socials on el català va més a la baixa, com els infants, els joves i la nova ciutadania en àmbits com l'audiovisual i les xarxes. Per aconseguir-ho, l'entitat impulsarà més de 500 accions arreu del territori.

Entre aquestes accions, Òmnium ha destacat l'impuls de Vincles, una xarxa on es creen espais de conversa amb catalans vinguts d'arreu del món. La iniciativa, fins ara en prova pilot, preveu ampliar els grups d'aprenentatge i arribar a més de 1.200 aprenents i 300 acompanyants. En l'àmbit audiovisual, Òmnium reforcarà el programa de difusió de cinema infantil europeu en català Cinexic: té reservades 62 sales de cinema per fer-ne projeccions el 2023 i espera doblar els espectadors de l'edició anterior, arribant així als 30.000.

L'entitat també apostarà pel foment del català a les aplicacions d'intel·ligència artificial del futur amb el projecte Parla'm. Alhora, incentivarà la llengua a les plataformes digitals en col·laboració amb La Fera i ampliarà el nombre de centres educatius que participen al Sambori, un projecte que fomenta la creació de propostes artístiques i culturals en català.