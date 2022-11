Òmnium vol traçar el futur del país integrant organitzacions més enllà "de 3 partits i 2 entitats"

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat l'obertura d'un nou cicle polític a Catalunya amb la presència de més organitzacions, al·legant que "el futur del país no el decidiran tres partits i dues entitats". La declaració casa amb el discurs que des de fa temps manté l'entitat, com ja es va poder comprovar en la darrera Diada de l'11 de setembre.

Antich ha fet aquestes declaracions en la commemoració dels 10 anys de la Declaració de Santa Coloma, la qual va ser un punt d'inflexió per a Òmnium Cultural. Va ser aleshores quan l'entitat va refermar el seu compromís per assolir la independència de Catalunya declarant que només amb un estat propi es pot "preservar la llengua, la cultura i la cohesió social".



El president d'Òmnium ha posat damunt la taula "la dificultat de trobar un objectiu estratègic" que afronta el moviment. "La xarxa independentista continua sent sòlida, però el projecte polític no està cohesionat. Això ens obliga a duplicar esforços, treballar per reconstruir l'espai polític mentre continuem lluitant en tots els fronts on socialment podem incidir".



Òmnium seguirà "fent de catalitzador" de l'independentisme

En aquesta línia, Antich ha assegurat que l'entitat seguirà "fent de catalitzador" del moviment independentista com ho ha estat fent en els darrers anys, "enmig del soroll i malgrat la irresponsabilitat d'alguns".



"La independència no es guanya demanant als altres que la facin; es guanya treballant-hi"

"No tenim més alternativa que emancipar-nos, i només podrem aconseguir-ho si ho fem plegats, reconeixent la riquesa de la diversitat i el pluralisme". Això passa, considera, per integrar moviments, entitats i fins i tot col·lectius, com ho poden ser el de ciutadans de Catalunya no nascuts en territori català.

Finalment, Antich ha remarcat que l'entitat segueix treballant "cada dia" per aconseguir la independència i l'exercici del dret a l'autodeterminació. "La independència no es guanya repetint cada dia la paraula, ni demanant als altres que la facin; es guanya treballant-hi".