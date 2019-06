Un any més, massives mobilitzacions a Barcelona per reivindicar la igualtat de drets, el reconeixement social i el rebuig a qualsevol discriminació i estigmatització de les persones LGTBI. Unes 55.000 persones han assistit a la manifestació convocada pel Pride Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana -els organitzadors parlen de 100.000-, que des de les 18h de la tarda ha omplert l’Avinguda del Paral·lel i ha finalitzat a la plaça Espanya, epicentre dels actes festius de commemoració del dia de l’Orgull LGTBI. Paral·lelament, la Comissió Unitària 28 de juny, ha organitzat la tradicional manifestació de l’Orgull que fa més de quatre dècades que se celebra. Amb un esperit clarament més combatiu que el Pride, al que alguns col·lectius acusen de mercantilització, enguany ha arrencat a la plaça Universitat i ha culminat a la plaça Sant Jaume, i hi han assistit milers de persones.



En l’edició d’enguany es commemorava mig segle de la revolta d’Stonewall, que precisament marca l’elecció del 28 de juny com a Dia de l’Orgull LGTBI. Amb el lema “Som famílies a tot arreu”, el Pride Barcelona 2019 ha volgut reivindicar que no hi ha un model únic de família i reivindicar el reconeixement social de les famílies LGTBI. La bandera i els colors de l’arc de Sant Martí han estat els protagonistes de la manifestació, en què han participat entitats com l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) i l’Associació de Mares i Pares Homosexuals – Sehaska. També hi ha hagut alguns partits polítics, com Catalunya en Comú, ERC o el PSC, presents amb les seves carrosses. Qui no hi ha pogut assistir és Ciutadans, després que l’organització vetés la formació de dretes pels seus pactes amb Vox.

Amb tot, un autobús de la formació ha intentat tenir presència al centre de la ciutat, com a resposta al veto del Pride. Però quan ha circulat per la plaça Urquinaona, d’on sortia la manifestació unitària del 28 de juny, un centenar d’activistes l’han obligat a girar cua sota els crits de “no passaran” i “fora feixistes”.

La carrossa de Ciudadanos obligada a girar cua de la manifestació del #Orgull de Barcelona gràcies al boicot actiu dels propis manifestants. Qui sembra l'homofòbia recull la ràbia! ✊🏼 pic.twitter.com/xCVCZeEiQk — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 29 de juny de 2019

El Pride ha culminat a l’avinguda de Maria Cristina, amb la lectura del manifest per part del periodista de TV3 Toni Cruanyes, en què ha afirmat que “prendre la decisió de tenir criatures mai és fàcil per a les persones LGTBI. Tenir-les ens fa més fortes i ens atorga un major compromís amb la lluita per la llibertat”.

La manifestació que ha convocat la comissió unitària 28 de juny pel dia de l'Orgull. @barcelona_cat

Pel que fa la manifestació unitària, que ha reunit unes 2.000 persones, entitats diverses -com la Crida LGTBI- i formacions d’esquerres, ha reivindicat que 50 anys després de la revolta d’Stonewall, a Nova York, “som les mateixes persones que lluitem contra les agressions i els discursos de l’odi que pretenen deshumanitzar-nos”, o “som les mateixes persones migrades o racialitzades que lluitem per fer efectius els drets humans, el dret a l’asil, el dret a gaudir d’espais de seguretat, de cures i de llibertat, i que salvem vides a la Mediterrània”, entre d’altres. En un clar missatge al Pride, el manifest també assegurava que “som les mateixes persones que no ens venem a empreses ni governs que es renten la cara amb la lluita LGTBI i mercantilitzen els nostres drets, cossos i sexualitats”.