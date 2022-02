Pablo Hasél, un any entre reixes: "No aconseguiran agenollar-me"

Pablo Hasél compleix aquest dimecres un any a la presó després de ser detingut pels Mossos, el 16 de febrer de 2021 al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) i traslladat per ordre judicial al Centre Penitenciari de Ponent. En una entrevista a l'ACN, Hasél explica que ha renunciat al programa de tractament penitenciari perquè l'únic que busca és el penediment, "l'objectiu de la repressió", diu. Per això remarca que no vol trair els seus principis ni la causa per un indult i considera "intolerable" que en una presó gestionada per la Generalitat se li vulgui fer "un rentat de cervell". El raper lleidatà també ha criticat la "falsedat" de membres d'ERC i JxCat que l'han visitat i l'immobilisme d'Unides Podem contra la repressió.

"La denúncia des de l'exili és útil però des d'aquí també és molt necessària"

Hasél assegura, en una entrevista per escrit concedida a l'ACN, que després d'un any empresonat està "amb més ganes de lluitar i més fort" que abans i reitera que no es penedeix de no haver marxat a l'exili. "La denúncia des de l'exili és útil però des d'aquí també és molt necessària. De fet, la combinació és la clau per desemmascarar la falsa democràcia de l'Estat", opina.



El raper lleidatà reconeix estar sorprès de les cartes de suport que ha rebut a la presó "de tants llocs de tot el món" i lamenta que el centre penitenciari hagi reduït les visites personals "amb l'excusa de la Covid". Explica que segueix escrivint rap i poesia, tot i que no pot gravar les noves cançons, "ni tan sols les que no són reivindicatives", perquè, "a diferència d'altres presos, no em deixen". "Aquesta és la llibertat d'expressió en una presó de la Generalitat" lamenta.

"Vaig passar gairebé cinc mesos en aïllament encobert"

També ha criticat que membres dels grups del Govern, ERC i JxCat, que l'han visitat "em van dir que volien ajudar-me però, a la presó controlada per ells, m'ho han posat encara més difícil". "Vaig passar gairebé cinc mesos en aïllament encobert", explica.



Unides Podem tampoc s'ha salvat de les crítiques del raper. El partit va presentar una iniciativa per derogar els delictes contra la corona, contra els sentiments religiosos o d'escarni públic, les ofenses o ultratges de paraula, per escrit o de fet a Espanya, les seves autonomies o símbols i emblemes, les injúries a institucions de l'Estat i l'enaltiment del terrorisme, però Hasél considera que "no estan pressionant i amb el govern actual del qual formen part les lleis repressives s'han ampliat".

És per això que entén que si finalment s'aconsegueix alguna cosa, serà per la pressió popular i no per Unides Podem que considera que està "incomplint les seves promeses". "Per desmobilitzar la gent van dir que m'alliberarien i aquí estic un any després. Venent fum per guanyar vots", lamenta.



Hasél també ha criticat que a l'Estat no hi ha jutges "veritablement progressistes" i que per això és molt difícil sortir absolt "per molt que desmuntis les seves acusacions". Pel que fa a la decisió de l'Audiència Nacional, que es va oposar a indultar el raper, tal com demanava l'Acadèmia Catalana de la Música, argumentant que mostrava una "actitud antisocial", Hasél considera que "els antisocials són ells que condemnen la gent a la misèria". Assegura estar "molt orgullós" d'oposar-se al seu model de societat i de lluitar pel benestar col·lectiu i per ajudar la gent. "No aconseguiran agenollar-me", assegura.

"El Govern diu que s'oposa a la repressió però l'exerceix col·laborant així amb el feixisme"

Sap que si acceptés sotmetre's al programa de tractament penitenciari sortiria abans de la presó però diu que seria una llibertat "falsa" perquè entén que no ha fet res de dolent. "El Govern diu que s'oposa a la repressió però l'exerceix col·laborant així amb el feixisme", denuncia.



Finalment, el raper lleidatà assegura en l'entrevista que l'immensa majoria de danys materials causats el dia de la seva detenció al Rectorat de la UdL van ser provocats pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. "No hauria passat res si la policia no m'hagués vingut a empresonar injustament", diu, i lamenta que estiguin investigant persones que es van manifestar per donar-li suport. "Volen atemorir la solidaritat i no es pot permetre que les imputin ja que es tractaria d'una greu vulneració sistemàtica dels drets i la llibertats més fonamentals", alerta.