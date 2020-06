Pablo Hasel descarta exiliar-se si el jutge l'ordena entrar a presó per enaltiment del terrorisme

El raper lleidatà Pablo Hasel ha denunciat aquest divendres que les condemnes que acumula demostren que l'Estat vol "castigar-lo de manera exemplar per tants anys de lluita des de la música i els carrers". El cantant ha comparegut davant dels mitjans de comunicació el mateix dia que la Secció 1 de la Sala Penal de l'Audiència Nacional (AN) inicia l'execució la sentència confirmada pel Tribunal Suprem que condemna a nou mesos de presó al raper lleidatà per enaltiment del terrorisme, i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

"He decidit no exiliar-me, vull continuar lluitant aquí, la presó és un altre front de lluita des del qual les meves aportacions poden sortir-li més cares a l'Estat que des de l'exili", ha afirmat Hasel en una roda de premsa davant de la seu del PSC a Lleida.



Segons ha explicat, el seu advocat ha demanat la suspensió de l'ingrés a presó per la segona condemna en ferm de l'Audiència Nacional ratificada pel Suprem per enaltiment del terrorisme. En cas que l'AN li ordeni l'ingrés a presó, Hasel ha dit que no s'hi presentarà voluntàriament. Tampoc s'exiliarà, ha afegit, ni demanarà l'indult.

La plataforma 'Llibertat Pablo Hasel' ha convocat concentracions de suport arreu de l'Estat el 4 de juliol, si no el detenen abans, a diverses ciutats de l'Estat com Lleida, Barcelona o Madrid. D'altra banda, les xarxes socials també han fet una crida a la solidaritat en defensa del raper lleidetà, qui també ha criticat el silenci d'Unides Podem davant la seva detenció.

Abans de conèixer la diligència de l'Audiència Nacional, el cantant ha assegurat que en deu dies havia estat condemnat a penes de presó i multes que juntes sumen tres anys i mig de presó i desenes de milers d'euros. "Aquestes tres sentències en poc més d'una setmana fan impossible la casualitat i demostren que volen castigar-me de manera exemplar per tants anys de lluita en la música i organitzada als carrers", ha afirmat Hasel.