Pablo Iglesias: "Vox és, en part, una contrarevolució al moviment feminista"

Pablo Iglesias i Enric Juliana han conversat durant més de 60 hores al llarg de vuit mesos. Converses que han recollit al llibre Nudo España (Editorial Arpa) i que han presentat a La Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona debatent de temes tan diversos com la monarquia, el feminisme, l’auge de l’extrema dreta i, és clar, Catalunya. L’acte ha estat interromput per un escarni d’una desena d’unionistes que han entrat a l’espai cridant i desplegant banderes espanyoles. Els assistents els han respost amb una contundent onada sonora de "Sí se puede".



"Què, la via eslovena?", ha començat molt directa Lola García, la periodista de La Vanguardia que ha moderat l’acte. "Crec que el president Torra no està d’acord amb ell mateix, a vegades es diuen coses sense pensar-les i dubto que Torra desitgi una via eslovena per a Catalunya", ha opinat el líder de Podemos. El periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, ha estat més contundent amb aquesta qüestió: "El problema és que a Catalunya hi ha massa poca-soltes i ha ressorgit la figura del milhomes, que hem de combatre". "Si el govern espanyol utilitza la mà dura contra Catalunya, el bloc reaccionari guanyarà les eleccions", ha opinat Iglesias, que creu que "si aquesta és la via del gobierno, haurà comès un gran error; en aquest país és necessari compartir un estat".

Un grup espanyolista interromp l'acte de presentació de "Nudo España", el llibre escrit per Pablo Iglesias i Enric Juliana. Cèlia Muns

Juliana i Iglesias han estat d’acord en assenyalar el Partit Popular i, molt especialment a l’expresident José María Aznar, com a gran amenaça del futur polític espanyol. En aquest sentit Iglesias ha estat dur: "Si no es fan polítiques de consens amb l’objectiu de poder compartir l’estat, arribaran els bàrbars -fent referència a la ultradreta- liderats per Aznar". Per la seva banda, Juliana també ha criticat l’actual govern català i, en general, el procés independentista, dient que aquest també cal combatre’l.

Vox i el feminisme



"El que ha passat a Andalusia ens diu que la capacitat de l’esfera autonòmica d’absorbir el que passa al país ha arribat al seu límit, ha estat desbordada, i gran part d’aquest desbordament ha començat a Catalunya", ha sentenciat Juliana referint-se a l’èxit de Vox en les recents eleccions andaluses. "És una situació dramàtica però que ja ha passat abans a Espanya".



Per la seva banda, el Secretari General de Podemos ha explicat el fenomen de Vox com a -en part- una "contrarevolució" al moviment feminista que en els últims anys ha format part de l’esfera política, qualificant així el partit de Santiago Abascal d’"extremament masclista". Segons Iglesias, "el feminisme és el més potent que ha passat en política en els últims anys i com a moviment transversal pot ser el que ens doni l’alternativa de model d’Estat quan superem la monarquia".

El sentit de la monarquia després de la transició



"Més enllà de la dubtosa legitimitat del restabliment de la monarquia durant la transició, la figura del rei Juan Carlos I arribava a tenir sentit per evitar un cop d’estat, i així ho entenia gran part del país", ha explicat el líder de Podemos, que ha afegit "però una vegada superada aquesta situació i especialment després de l’abdicació del rei, la monarquia ja no té raó de ser". L’afirmació ha arrencat una onada d’aplaudiments entre el públic de l’acte.

Premi Sord Press



Poc abans de la presentació del llibre, Pablo Iglesias ha rebut el premi Sord Press en Comunicació no verbal i defensa de la llengua de signes per al bon ús d’aquesta en la construcció d’una societat més inclusiva. En el seu discurs d’agraïment, el Secretari General de Podemos, ha citat la diputada Irene Montero i la senadora d’Unidos Podemos Pilar Lima, també present a l’acte. "És un gran honor rebre aquest premi a la trajectòria política perquè vol dir que som útils", ha afirmat Iglesias.