Pablo La Parra, nou director de la Filmoteca de Catalunya

L'historiador de l'Art i doctor en estudis cinematogràfics i culturals Pablo La Parra ha estat escollit com a nou director de la Filmoteca de Catalunya. Arriba al càrrec en substitució d'Esteve Riambau, que ha estat al capdavant de la institució des de 2010. La Parra assumirà el lloc l'1 de juliol i per a un període de quatre anys, prorrogable a vuit.

El projecte guanyador del concurs internacional iniciat el gener d'aquest any posa l'accent en la transformació de la Filmoteca en una institució flexible capaç de fer front a la responsabilitat de preservar i difondre el patrimoni cinematogràfic en un moment de canvis profunds provocats per la digitalització. La comissió de selecció del concurs ha valorat 27 candidatures, segons detalla la Generalitat de Catalunya en una nota.

De la candidatura de La Parra, la comissió n'ha valorat especialment la trajectòria amb experiència en la gestió i lideratge d'equips i entitats lligades al cinema i al patrimoni audiovisual, així com l'ambició del projecte que va presentar, en el qual conflueixen diversos objectius. Alhora, el projecte de La Parra vol reforçar la preservació i difusió del cinema català i implementar estratègies que contribueixin a la interconnexió dels fons patrimonials de la Filmoteca i a l'obertura i accessibilitat per a tota mena de públics.

La comissió també ha considerat La Parra el candidat idoni per culminar un procés d'enorme rellevància històrica per a la institució: l'aprovació de l'avantprojecte de Llei de la Filmoteca. Aquest permetrà consolidar el centre com a equipament nacional dedicat a la conservació, preservació i difusió del patrimoni i la cultura cinematogràfica en un moment de canvis profunds en aquests àmbits, detalla la nota.

El nou director

Des del 2018 i fins a l'actualitat, La Parra ha exercit com a Cap del Departament de Recerca i docent de l'Elías Querejeta Zine Eskola, al País Basc. Alhora, ha estat responsable científic de la revista Zine: cuadernos de investigación cinematográfica. Entre 2018 i 2023 ha ocupat posicions de responsabilitat al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. A més, té una dilatada trajectòria com a director i comissari de programes públics i d'exposicions en diferents congressos, jornades i seminaris, i és autor de múltiples publicacions.