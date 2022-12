La Paeria de Lleida ja accepta Bizum per pagar impostos, taxes i sancions

Pagar impostos, taxes i sancions municipals mitjançant l'aplicació Bizum ja és possible a Lleida. La Paeria permet des del 24 de novembre abonar aquestes quantitats incloses quan es troben incloses en l'Oficina Virtual Tributària.

L'Ajuntament de Lleida es converteix així en un dels primers ajuntaments de l'Estat que ofereix aquesta fórmula de pagament. El seu objectiu és fer més accessible l'administració electrònica.

El sistema funciona a través de la passarel·la de pagament amb l'entitat CaixaBank, que ja permetia també el pagament amb targeta de crèdit o dèbit o per càrrec en el compte (només per a clients d'aquest banc). Ara incorpora aquest servei d'enviament de diners.

Durant les tres primeres setmanes de posada en funcionament, ja s'han fet un total de 72 operacions amb aquesta aplicació. L'import total recaptat pel consistori ha estat de 6.584,56 euros.

El sistema funciona a través de la passarel·la de pagament amb l'entitat CaixaBank

A l'Oficina Virtual Tributària es poden liquidar les taxes de tota mena, de la brossa, els guals o les terrasses; o les multes de trànsit, així com els tributs municipals més freqüents. Per utilitzar aquest nou servei, però, cal tenir activada l'opció de compra en línia al Bizum.

Integració dels pagaments amb la Carpeta Ciutadana

L'àrea municipal de Serveis Digitals també està treballant des de fa uns mesos per a la integració amb la passarel·la de pagament dels tràmits de la Carpeta Ciutadana. Fins ara, ja s'han implementat un total de 14 tràmits.

En total, s'han implementat els pagaments de taxes dels tràmits d'atestats i informes testificals de Guàrdia Urbana, per exemple, en casos d'accidents de trànsit; així com els tràmits de comunicacions i llicències d'activitats, com els d'inici, modificació o canvi de titularitat d'activitats; informes en matèria d'incendis; o per actuacions en directe a l'interior de locals o terrasses, entre d'altres.

Des de la Paeria preveuen seguir ampliant en els pròxims mesos el pagament de taxes a través dels formularis de la Carpeta Ciutadana amb tràmits com les taxes per la tinença d'animals perillosos o bé per al carnet de ludoteques.