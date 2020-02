La pagesia es manifesta a Lleida amb mig miler de tractors contra la crisi de preus 

Manifestació de la pagesia a Lleida. Els pagesos han omplert el centre de la capital de Ponent en una concentració unitària de sindicats, patronal i mig centenar d'ajuntaments, amb la participació de la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà. Els treballadors del camp denuncien que els preus arriben molt més elevats als mercats del que els paguen a ells i demanen fixar una retribució mínima per als productors.

Cinc columnes de tractors han entrat a la ciutat per denunciar la situació dels preus, sobretot, de la fruita dolça, però també d'altres productes com els cereals o l'oli. En total, mig miler de tractors han pres la ciutat i els manifestants han omplert els carrers amb llaços verds en suport amb el sector.



Jordà ha reclamat la "complicitat de l'administració estatal" i ha fet una crítica a Europa, a qui també demana més implicació: "La Unió Europea s'ha de replantejar un seguit de coses. Per exemple, la fruita dolça no ha entrat mai a la política agrària comuna". La consellera ja ha anunciat que convocarà una reunió amb els representants del sector i el president Quim Torra.



Unió de Pagesos denuncia que el Ministeri d'Agricultura no ha fet cap proposta per "pal·liar la greu crisi que pateix el sector tot i que el 4 de febrer va anunciar un increment del pressupost de les assegurances agràries". El sindicat considera prioritària l'articulació d'un ajut d'estat per finançar "el capital circulant que necessita la pagesia de la fruita", una proposta que també avalen una cinquantena d'alcaldes que han participat de la marxa. Tot i això, Unió de Pagesos va més enllà i demana que el Ministeri o la Conselleria "bonifiqui els interessos" de l'aval a través de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).

L'organització sindical també reclama l'establiment d'un Pla d'arrencada de 10.000 hectàrees de préssec i nectarina amb l’objectiu de reduir-ne la producció a Espanya un 30%, una proposta que no agrada al Ministeri. La tercera mesura urgent proposada pel sindicat i acceptada pels alcaldes és l’adequació de la fiscalitat de cara a la declaració de la renda 2019 ,que el Ministeri també es va comprometre a aplicar. Unió de Pagesos també proposa les reduccions de uqotes de la seguretat social pels pagesos, o l'exempció de pagament de l'IBI per als fructicultors, tenint en compte "la greu situació del sector".