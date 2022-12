Pagesos i sindicats denuncien que la inacció del Govern posa en perill les oliveres mil·lenàries del Montsià

La situació de les oliveres mil·lenàries del Montsià cada cop és més complicada. Així ho denuncien pagesos locals, sindicats agraris, ajuntaments i entitats del sector, que aquest dijous reclamen mesures de suport al Govern perquè plantegi ajuts "reals i efectius" que blindin aquest patrimoni natural i cultural. En una carta oberta, els pagesos mostren la seva disconformitat amb la inacció del Govern, que ha portat els pagesos a un context "d'extrema dificultat".

La campanya de l'oli d'aquests arbres monumentals ha sigut nefasta, en comparació amb altres anys. A la Sènia, d'una producció d'uns 10.000 litres d'oli s'ha passat a 300 a causa de la sequera que ha afectat a tot Catalunya, i això ha fet que molts pagesos s'hagin vist forçats a esporgar les oliveres abans de temps. Per això, i perquè la collita d'aquests arbres és dificilment mecanitzable, els pagesos reclamen desesperadament que s'aprovin mesures.

La carta ha estat impulsada pels productors d'oli i propietaris d'oliveres Lluís Porta i Maria José Beltran, que han aconseguit el suport dels sindicats agraris Unió de Pagesos i JARC, el grup ecologista Gepec, la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara i l'Ajuntament d'Ulldecona.

El manifest s'ha presentat dos anys i mig després de que el Parlament aprovés una llei que havia de protegir aquest patrimoni natural, però tal com afirmen els pagesos davant la inacció, les expectatives de llavors s'han pràcticament esvaït. A més, es presenta l'agravant que el Govern ha anunciat recentment que destinarà 644.100 euros públics a adquirir 48 oliveres monumentals que es troben en vivers d'Amposta i Alcanar.

Els pagesos i sindicats entenen aquest actuació per evitar que aquestes oliveres abandonin el territori, però els sembla "un greuge flagrant" que això passi per davant de les seves reclamacions. "No en fem una crítica directa a aquesta idea, però com a propietaris i persones entenem que la gestió econòmica no s'ha fet bé, perquè no s'ha respectat la necessitat que tenim els propietaris", precisa Beltran.

El "malbaratament" d'un ampli consens

Tot això suposa, segons els denunciants, un "malbaratament" de l'ampli consens que es va aconseguir al voltant de la necessitat de conservar d'aquest patrimoni. La llei del Parlament va ser aprovada per una gran majoria, amb l'única abstenció dels Comuns i la CUP per considerar-la insuficient, però en aquest moment no existeix un calendari per a la seva implementació.

El manifest d'aquest dijous no ha estat l'únic pronunciament a favor de la conservació de les oliveres. Fa tot just unes setmanes, després de fer-se pública la compra de 48 oliveres de vivers, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l'Associació Territori Sénia van reclamar al Departament d'Acció Climàtica que s'habilitin ajuts directes i urgents a pagesos i propietaris per a la conservació d'aquest patrimoni.