La PAH porta carbó a l'alcaldessa de Girona per no reunir-se amb els veïns en risc de desnonament

En el dia previ a l'arribada dels Reis Mags, la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca (PAH) de Girona i Salt ha portat carbó a l'alcaldessa gironina, Marta Madrenas. En un acte simbòlic, desenes de persones han dut sacs de carbó davant de l'Ajuntament de Girona per denunciar que les famílies dels blocs de Santa Eugènia i de Sant Narcís continuen en risc de desnonament davant la nul·la resposta de l'alcaldessa a Girona i diputada de Junts al Parlament de Catalunya.

Tot això s'ha desencadenat després que la companyia Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) adquirís els immobles on viuen les famílies el 2018. Va ser llavors quan aquestes famílies van demanar reunir-se amb l'alcaldessa i van esperar una resposta que encara no ha arribat. "Es mereix el carbó", s'ha queixat la PAH.

Una de les afectades per la situació de possible desnonament, Ivette Chico, ha assegurat que Madrenas és mereixedora del carbó perquè no hi ha hagut cap mena de resposta a la petició de reunió dels ciutadans. A més, des de la plataforma consideren que l'ajuntament pot "fer més" per atendre les famílies i per evitar que s'executin els desnonaments.

En l'acte reivindicatiu d'aquest dijous, la plataforma ha aprofitat per reiterar la petició de reunió amb Madrenas, i també ha volgut denunciar que un jutjat ha fixat la data per desnonar una dotzena de famílies que viuen a Sant Julià de Ramis (Gironès).

Segons ha explicat la portaveu de la PAH, Marta Afuera, les famílies de Sant Julià ha sigut víctimes "d'estafa", ja que han pagat regularment el lloguer durant un any a l'anterior propietari tot i que la Sareb ja tenia la propietat de l'immoble. I quan se n'han adonat, un any més tard, aquesta no ha volgut regularitzar-los la situació.

Amb tot, la família de Sant Julià de Ramis ara ja té data i hora de desnonament: serà el 8 de febrer a les 10 del matí. La PAH té la intenció d'impedir-ho, tant a través de la mobilització social com per la via legal esgotant totes les opcions possibles. I per aquest motiu, Afuera demana, un cop més, la implicació d'ajuntaments, Generalitat i també de la justícia per evitar que es repeteixin situacions "tan injustes".

Renfe i Adif també reben carbó per la gestió de l'Ebre

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no ha estat l'única en rebre carbó simbòlic abans dels regals de Reis. Les agrupacions Tren Dignes i Diàspora Ebrenca també a portat carbó a Renfe i Adif per queixar-se de les deficitàries línies de rodalies R-16 i R-15 i la falta de trens ràpids que enllacin l'Ebre amb Tarragona i Barcelona.

En aquesta ocasió, un patge reial ha diposititat un sac de carbó a les portes de l'estació de l'Aldea per reclamar "les necessitats" ferroviàries "que el territori es mereix". Les plataformes, que no han aconseguit grans avenços tot i l'èxit de la campanya Hem perdut el tren, esperen que "el 2023 sigui l'any del tren" i que parin els Avant i Euromed promesos.