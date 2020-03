El País Basc i Galícia suspenen les eleccions autonòmiques

El coronavirus ha provocat una decisió inèdita al País Basc i a Galícia. Per primera vegada en la història des de la recuperació del Govern basc, el lehendakari Iñigo Urkullu farà els passos necessaris per a suspendre les eleccions autonòmiques previstes per al 5 d'abril. Així s'ha confirmat en una reunió mantinguda aquest matí amb els líders dels partits bascos. Una estona més tard, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pres la mateixa decisió amb relació a les eleccions gallegues, que també havien de fer-se el 5 d'abril.

Tal com es preveia, l'Executiu basc ha decidit postergar les votacions fins a una nova data, encara per concretar-se. El País Basc es troba des de divendres passat en estat d'emergència sanitària, al que se suma l'estat d'alarma decretat pel Govern de Pedro Sánchez.

En aquest context, els líders polítics coincidien en una conclusió evident: no existeixen condicions per a desenvolupar les eleccions sota uns mínims de seguretat i normalitat. De fet, la campanya electoral hauria d'haver començat aquest divendres a les 00.00, en plenes restriccions al moviment de persones per l'estat d'alarma.

En una nota conjunta donada a conèixer després de la reunió, els signants assenyalen que "en l'actual situació de Declaració d'Emergència Sanitària i Estat d'Alarma no poden celebrar-se les eleccions al Parlament Basc amb les degudes garanties, tant per a la salut pública com per a l'exercici del dret de sufragi".



En aquest context, s'estableix que "la convocatòria d'eleccions al Parlament Basc s'activarà un cop aixecada la Declaració d'Emergència Sanitària", remarcant que "es realitzarà de forma immediata, escoltats els partits polítics, i per Decret del Lehendakari".

També a Galícia

Poc després de les 14.00 han arribat idèntiques notícies des de Galícia. Segons ha avançat Europa Press, Feijóo i els principals partits gallecs han coincidit aquest dilluns en què les eleccions gallegues convocades per al pròxim 5 d'abril han de ser ajornades a causa de la situació generada a la Comunitat per la crisi sanitària de l'coronavirus. El president gallec ha mantingut una teleconferència amb Gonzalo Caballero (PSdeG-PSOE), Antón Gómez-Regne (Galícia en comú-Anova Marees) Antón Gómez-Regne, Ana Pontón (BNG) i Beatriz Pino (Ciutadans).