Ets de Dénia, el Verger, Pedreguer o Ondara i has d’anar a estudiar a Gandia. Oliva o Bellreguard? Doncs per fer-ho amb transport públic ho tens molt mal, per no dir impossible. Dénia (Marina Alta) i Gandia (Safor) es troben només a 36 quilòmetres de distància, però en termes de mobilitat estan pràcticament aïllades. Més que canviar de comarca o província, semblaria que canvies de continent. I si en lloc de la capital eres d’un dels pobles més menuts, la cosa encara es complica més. L’única forma d’arribar d’una ciutat a una altra en transport públic és mitjançant el servei d’autobusos d’Alsa, que passa cada dues hores i tampoc cobreix totes les franges. Per posar un exemple, el primer autocar arriba a Gandia a les vuit i mitja del matí, quan ja han començat les classes o bona part de les feines.



L’única alternativa, llavors, és el vehicle privat. Una opció més cara, ineficient i perillosa –la N-332 es troba especialment castigada pels accidents mortals- i que exclou col·lectius sencers, com per exemple els menors d’edat.



Davant d’aquesta situació, dues mares del Verger han començat a organitzar-se per tal de llogar un autobús que porte els seus fills a l’institut a l’hora. Són estudiants de graus mitjans, d’entre 16 i 18 anys. "Els nostres xiquets no poden anar en cotxe –explica Rosi Castro, una de les promotores de la iniciativa- i les úniques opcions són portar-los i tornar-los en cotxe tots dies o organitzar-nos per crear nosaltres mateixes el transport que necessitem". Per ara ja s’han apuntat més de trenta persones, el que els permetria llogar un minibús, però esperen arribar a les 56 que caben en un autobús gran, que eixiria molt més econòmic. "Estem fent campanya per Facebook, però quan comence el curs podrem fer-ne també a les cartelleres dels instituts, que segur que arribem a més gent", continua Castro.

A Gandia hi ha un campus universitari, a més de diversos instituts on estudien graus mitjans i superiors, pel qual recullen molts estudiants de les comarques veïnes. Però aquest no és l’únic destí dels joves de la zona, i ja hi ha altres iniciatives per organitzar transport a altres municipis amb instituts, com per exemple Benissa. "Abans, amb la FP, hi havia un transport debades per als joves dels pobles, però amb la configuració dels graus, l’oferta s’ha dividit per municipis diferents i aquest servei ja no existeix" explica Castro, qui reconeix que estan fent la faena de les administracions. "És que si tinguérem tren, no ens caldria fer tot açò. O, ja que tren no tenim, almenys podria passar l’autobús més sovint i durant més horaris, no? No pareix demanar tant", reflexiona.

Comarca aïllada

La desconnexió històrica de la Marina ha generat una llarga tradició d’autoorganització per aconseguir transport durant diferents generacions. Marc, un advocat de Xàbia que ja ha superat llargament la trentena recorda que quan estudiava van ser els mateixos joves els que van encarregar-se de llogar i omplir l’autobús que els portara fins a la universitat. Ara, els universitaris opten més pel cotxe o altres opcions, com les aplicacions de compartir vehicle, però aquesta opció encara no es troba a l’abast dels estudiants de grau.



La solució definitiva passaria per la reobertura de l’anomenat Tren de la Costa. La línia de via estreta que va unir Gandia amb Dénia entre 1884 i 1974. Llavors, el ministeri de Fomento el va tancar amb l’objectiu de reconvertir-ne l’amplada de la via. D’això en fa ja 47 anys i aquestes comarques continuen esperant. La reivindicació del tren és totalment transversal a la Marina, unint, no soles tot l’espectre polític –si bé, fora de la comarca, ha estat Compromís qui més ha insistit en el tema-, sinó també les associacions empresarials, sindicals, veïnals i de llauradors, que fa dos anys van unir-se en l’Acord de Dénia, per tal de pressionar al Govern de Madrid perquè desbloquege l’obra.



Si bé en els darrers anys les promeses d’inici de les obres s’han multiplicat i, fins i tot, s’han fet ja algunes licitacions, els terminis acordats per l’inici de les obres s’han incomplert sistemàticament i no hi ha una data clara perquè comencen. L’última notícia seria que s’estan realitzant l’avaluació ambiental dels trams Cullera-Gandia i Gandia-Oliva-Dénia, però si es té en compte que el 2013 ja va licitar-se un estudi informatiu pel preu d’un milió d’euros, hi ha raons perquè els habitants de la Marina estiguen perdent la paciència.