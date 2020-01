La defensa de l’horta, tresor mil·lenari del paisatge valencià, es converteix enguany en la reivindicació estrella de les tres Magues de Gener. I no és en va. Les constants amenaces sobre aquest paratge i capítols recents com el del Forn de Barraca il·lustren la idoneïtat del lema protagonista de la cavalcada de diumenge: “L’horta no es toca”. Sota aquesta premissa, i amb 48 agrupacions d’arreu del País Valencià treballant-hi de manera altruista, la Festa de la Infantesa clou la cinquena edició d’aquesta celebració laica d'origen republicà recuperada per la Societat Coral el Micalet.



“Perquè cuidar l’horta és cuidar-nos nosaltres mateixes”, expressa Cristina Escrivà, coordinadora del projecte i membre de la junta directiva del Micalet. La defensa de l’horta, no debades, estarà present en les varetes de les tres magues —que estaran rematades amb hortalisses— i amb el repartiment durant el recorregut de més d’un miler de llavors de dacsa, faves o garrofó. Les paraules del lema seran portades per les sufragistes fins a l’Ajuntament.



“Estic segura que moltes de les criatures que ens veuran en la cavalcada cuiden i són conscients que han de cuidar la terra, i que ho saben millor que moltes persones adultes”, recalca Beatriu Cardona, una de les magues de la present edició. De fet, la professora i sindicalista repeteix després de l’experiència de l’any anterior, que no dubta a qualificar d’emocionant: “És un premi. Perquè la màgia també és transmetre alegria, emoció, encoratjar-nos en un projecte comú i entendrir-nos. I tot això s’impregna en la teua lluita diària. Estic desitjant traspassar la màgia a una altra dona perquè puga tenir el privilegi de gaudir-ho”.



Cardona, que simbolitza el valor de la Igualtat, estarà acompanyada enguany per la professora i ecologista Lucrecia Manzanares (Fraternitat-Sororitat) i la periodista i exdiputada a les Corts Llum Quiñonero (Llibertat). Totes tres són conscients, diuen, de la responsabilitat de transmetre aquests valors als xiquets en un acte manifestament multicultural, solidari i feminista. “Totes les persones som capaces de fer màgia si som amigues, ens ajudem i ens considerem iguals”, apunta Manzanares. I remata: “Aquesta és la plena màgia: la nostra vida diària, la nostra realitat”.

“Nosaltres no ens tapem la cara”



Amb la denominació de Festa de la Infantesa, la Societat Coral El Micalet ha recuperat l’anomenada “Fiesta del Niño” de les acaballes de 1936, que va ser organitzada pel govern de la Segona República, amb la col·laboració de les organitzacions del Front Popular i la societat civil valenciana. Es volia obsequiar i alegrar els milers de xiquets refugiats que havien fugit dels bombardejos.



Des de 2016, amb aquella referència en el record, tres magues recorren els carrers de la capital del Túria, en una proposta que ha trobat arrelament en el teixit cívic. “Nosaltres no ens tapem la cara; donem la cara. Ni tenim cap necessitat de pintar-nos-la. Som les mateixes dones que en el dia a dia, amb l’afegit que representem uns valors absolutament necessaris per a la societat”, sosté Cardona; i hi afig: “Tothom pot reconèixer que som Beatriu, Lucrecia o Llum, com en anteriors edicions les magues han estat Cristina, Manola, Rosa, Xelo, Pilar o Maria”.



Una festa que no enganya ningú, que situa les dones com a referent i que visibilitza el treball de desenes d’associacions i colles culturals. I que defuig el consumisme i l’ús de les creences com a amenaça. “Això del carbó és impensable per a nosaltres”, explica Escrivà, una de les creadores de l’esdeveniment. “És una injustícia emprar figures màgiques per condicionar les conductes dels xiquets. No va amb nosaltres assenyalar ‘bons’ i ‘dolents’; pensem que totes les criatures tenen coses positives i hem de saber observar-les. Tothom s’ha comportat malament alguna volta”, afirma Escrivà. “I pot haver-ne un bon motiu per haver-ho fet”, rebla Cardona.

D'esquerra a dreta: Cristina Escrivà, coordinadora de la cavalcada de les magues, Lucrecia Manzanares, maga que simbolitza la Fraternitat-Sororitat, i Beatriu Cardona, maga que simbolitza la Igualtat. / HÈCTOR SERRA.

Regalar cultura



Les Magues de Gener coincideixen en assenyalar la saturació consumista que s’ha teixit entorn de les dates festives adreçades als infants. Una situació que ha provocat un consum accelerat de mercaderies i que, com a conseqüència, ha desvirtuat el valor del regal més enllà del fet material. “Si una cosa bona té la cavalcada que nosaltres proposem és que regalem cultura. Valenciana i universal”, admet Cardona. No debades, l’actuació del mític grup Al Tall i del grup d’albaes Pignatelli segellaran enguany una desfilada que advoca per l’estima i l’atenció. Ho corrobora la mateixa Cardona: “Moltes voltes el que necessita una criatura no és que li compres deu jocs, sinó que en compres un i tu també hi jugues”.



S’espera, com en anteriors edicions, que les magues donen en mà els detalls als xiquets durant el trajecte. Uns detalls, apunten, fets tots amb les mans i des del prisma de la sostenibilitat. “Ací no es llancen caramels a l’aire perquè els xiquets s’hagen d’agenollar per arreplegar-los. Nosaltres mirem als ulls; és una mostra d’estima i de respecte”, diu Cardona. També Manzanares, representant de la Fraternitat-Sororitat, hi incideix: “És un acte de vassallatge, tirar els caramels al terra. A les criatures no podem ensenyar-los a barallar-se per arreplegar un caramel del terra”.



La cavalcada començarà al Parterre a les 11:30 hores del matí i enfilarà els carrers de la Pau i Sant Vicent. Amenitzaran la desfilada colles de dolçaina i tabal, muixerangues, danses, batucades, animació de carrer, gegants i cabuts i companyies teatrals. Finalment, la Delegació del Govern espanyol ha actuat per desplaçar a una altra plaça la concentració ultradretana contra el nou govern de Pedro Sánchez, que els seus impulsors pretenien realitzar tot just en la mateixa plaça de l’Ajuntament, on clou la cavalcada.