El País Valencià manté a ratlla la Covid-19 però els brots de Peníscola i Gandia disparen les alarmes

Un total de 171 nous positius detectats durant el cap de setmana, 98 altes registrades i una defunció per coronavirus, la primera en els darrers dotze dies. Són les dades facilitades aquest dilluns per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, que actualitzen els registres de divendres i eleven a 442 els casos actius a tot el territori. Tot i que no s’ha comunicat l’aparició de cap nou brot actiu (actualment n’hi ha una vintena d’identificats, gairebé tots al litoral), sí que han augmentat les persones contagiades en dos d’aquests focus.

Per demarcacions, 17 dels nous afectats es troben a les comarques de Castelló, 44 en les d’Alacant i 104 en les de València. El departament dirigit per la consellera Ana Barceló també ha informat que cal sumar-hi 6 casos no assignats que, junt amb un altre registrat amb anterioritat, situen en 7 la xifra total de persones que han donat positiu en proves PCR però d’adscripció desconeguda. Des del començament de la pandèmia, el País Valencià ha registrat un total de 12.112 persones infectades i 1.477 defuncions.

Lupa sobre l’oci nocturn

A hores d’ara, dos dels brots actius preocupen especialment les autoritats valencianes. Es tracta de Gandia i Peníscola. A la capital de la Safor, els 7 nous casos d’aquest cap de setmana pugen a 77 el total de persones afectades i el converteixen en el focus més nombrós. Sanitat ha posat la lupa sobre els locals d’oci nocturn i, no debades, la Generalitat va decretar fa tres dies el tancament a les 10 de la nit dels barets de platja, pubs i discoteques de Gandia almenys fins a les primeries d’agost.

La mesura, segons la consellera Barceló, es pren després d’haver-se detectat aquest brot a conseqüència del desplaçament de la població i un major contacte en la franja de 20 a 40 anys. La consellera va visitar diumenge la ciutat ducal i, acompanyada de l’alcaldessa del municipi, Diana Morant, va advertir que "les mesures han de ser contundents per a la lluita contra el virus". La patronal de l’oci ha denunciat "conseqüències dures" per al sector en aquest escenari de nova normalitat i ha criticat la manca de campanyes i diàleg amb la Conselleria de Sanitat per ajudar a conscienciar, diuen, el públic més jove.

A Peníscola, el focus ha sumat 9 positius durant les darreres hores i són 20 el total de persones contagiades. Sanitat vincula el brot del municipi del Baix Maestrat a una coneguda discoteca. Per aquest motiu, amb l’objectiu de prevenir i detectar possibles nous casos, es realitzaran proves durant dimarts i dimecres d’aquesta setmana a aquelles persones que van acudir al local durant els dies 11, 12 i 13 de juliol. Les administracions local i autonòmica apel·len a la responsabilitat davant la impossibilitat d’acreditar les persones que van visitar la discoteca.

Una crida semblant s’ha fet a Santa Pola, al Baix Vinalopó. Conselleria i Ajuntament emplacen a la realització de proves totes les persones que van acudir entre els dies 10, 11 i 12 de juliol a una discoteca a la qual es vincula un dels focus actius.

Segons les dades de la Generalitat, els vint brots actius a hores d’ara es reparteixen al llarg de les següents localitats: Càlig, Peníscola, Castelló de la Plana, Foios, Borriana, Llíria, Rafelbunyol, València, Burjassot, Manises, Cullera, Fortaleny, Gandia, Benidorm, Elx i Santa Pola.

Vint-i-cinc dies sense morts a residències

Dels 171 nous positius coneguts fa unes hores, dos s’han registrat a residències (un resident i un treballador). La situació a les residències mostra que, en aquests moments, hi ha algun cas positiu en 7 d’aquests centres (6 d’ells, a les comarques de València) i hi ha 2 residències que es mantenen sota vigilància activa de control sanitari. La Conselleria destaca que no s’ha registrat cap mort en residències valencianes des del passat 25 de juny. Són vint-i-cinc dies consecutius.

Pel que fa als hospitals, a hores d’ara acumulen 59 persones ingressades, 8 menys que en la darrera actualització. D’aquest total, la Conselleria informa que sis persones es troben ingressades a l’UCI (2 a les comarques d’Alacant, 4 a les de València). D’altra banda, Sanitat també ha fet públic el nombre total de proves portades a terme per a la detecció del coronavirus. En són 523.656, de les quals 393.620 han sigut mitjançant PCR i 130.036 mitjançant test ràpid.

Degoteig de denúncies

Des de dissabte, al País Valencià és obligatori l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic, malgrat que hi haja distància interpersonal. La decisió arribava després de detectar que els casos que afecten la franja d’edat d’entre 20 i 40 anys s’havien quadruplicat des de l’inici de la "nova normalitat", ara fa un mes. La mesura ha provocat en les darreres hores un repunt en la xifra de multes en algunes de les principals ciutats del territori. A València, la policia local ha informat que s’han tramitat un total de 294 denúncies durant el cap de setmana per no portar correctament la mascareta.