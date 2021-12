575 habitacions, quatre blocs de pisos de set altures, residència d’estudiants, hotel, 94 places d’aparcament, a més de nombrosos negocis com bars, oficines o coworking. Aquest és el projecte que l’empresa Inversiones Gran Valencia 2005 SL té pensat construir a la zona interior d’una illa de cases al barri de la Saïdia, a València.



El macrohotel, tal com l’anomenen les associacions veïnals, que xifren en un miler de població turística permanent al barri, ha despertat una forta oposició i centenars de persones –600 segons l’organització, 400 segons la policia local- van manifestar-se aquest dissabte exigint a l’ajuntament que ature el projecte.



"La mobilització ha estat un èxit. Hi ha gent que s’ha emocionat tant per l’assistència que fin i tot ha plorat –ha explicat a Públic Nacho Collado, advocat especialitzat en temes urbanístics i membre de La Saïdia Comuna, una de les entitats que han promogut l’oposició a l’hotel-. "Ara és a l’Ajuntament a qui li toca moure fitxa –continua Collado- i esperem poder-nos-hi reunir la setmana vinent, però per ara no tenim cap resposta oficial".



Des de La Saïdia Comuna plantejaran, no soles que es busque la forma de revocar la llicència atorgada pel mateix consistori, sinó que es puga arribar a l’expropiació i es dedique l’ús de les actuals naus a un centre social de gestió comunitària. "Sabem que això és car, però valen molts diners altres operacions urbanístiques i llavors pareix que no hi ha cap problema", reivindica Collado. El barri està totalment mancat de serveis bàsics com centres culturals, biblioteca, centres per a la gent major.

Punta de l’iceberg

"El barri està canviant –explica una veïna present a la manifestació-, tanquen comerços dels de sempre com ferreteries o merceries i són substituïts per altres pensats per als turistes, com el lloguer de bicis o les bugaderies". I no només això dificulta la vida quotidiana al veïnat, sinó també han notat un augment important dels preus dels lloguers. Des de la Saïdia Comuna han calculat, amb dades extretes del portal Idealista, una pujada del 50%, amb lloguers mitjans per 800 euros mensuals. "A mi mateix me l’han apujat de 600 a 800 euros", denuncia Collado.



"Per ara encara som un barri normal, podem revertir aquest procés de turistificació, però necessitem que l’Ajuntament es pose les piles –explica aquest advocat- i faça efectiva la moratòria de noves llicències turístiques que va anunciar, perquè si ho anuncia però no ho aplica, només genera que les empreses acceleren els projectes. Cal ser més seriosos".

I és que aquest macrohotel només és un dels projectes immobiliaris relacionats amb el turisme que està en marxa a la Saïdia, un barri molt ben connectat, pròxim al centre històric de la ciutat i, fins ara, relativament verge, almenys en comparació amb altres barris més saturats com Ciutat Vella o Russafa. Des de les organitzacions veïnals han comptabilitzat almenys un altre projecte d’hotel residència universitària de 254 habitacions, un altre edifici amb pisos rusc i fins a onze blocs de pisos que ha anat adquirint l’empresa Abadías Explotaciones Hoteleras i dels quals, a poc a poc, n’està fent fora el veïnat. A aquests caldria sumar-hi un mínim de 141 pisos turístics registrats.



Aquest és un procés que no és exclusiu de la Saïdia, sinó que altres barris en situació geogràfica i immobiliària semblant, com Extramurs o Monteolivet també estan patint una creixent pressió urbanística amb la multiplicació de peticions de llicències d’explotació turística.



"Els inversors segueixen actuant i a l’Ajuntament estan desbordats per la tramitació de llicències de nous hotels i pisos turístics –explica Paula Rosselló, activista de la plataforma Veïnat en Perill d’Extinció-. I quan es canvia la fesomia urbanística d’un barri ja és molt difícil que els veïns i tornen". Rosselló destaca que "amb el confinament, molts pisos turístics van anar al mercat regular, però aquests habitualment tenen 30 o 40 metres quadrats, és un perfil molt determinat que, per exemple, no serveixen per a una família. La situació no ha millorat res".