El Palau Robert celebra 25 anys d'exposicions transversals 

El Palau Robert va obrir les seves portes com a centre artístic i cultural de la Generalitat el 17 de novembre del 1997, ara fa 25 anys. "És un reflex de la realitat urbana i metropolitana, però també de tots els racons del país", afirma Eva Pomares, directora general de Difusió del Govern. Per celebrar aquest quart de segle de vida, el centre de passeig de Gràcia amb Diagonal ha organitzat un espectacle musical immersiu, obert a tot el públic, per explicar la història d'aquest emblemàtic edifici barceloní i totes les activitats que s'hi duen a terme.

També es projectarà un mapping sobre la façana de l'edifici amb la participació artística de la cantant Magalí Sare i les actrius Maria Pleguazuelos i Carla Sisteré, a partir de les composicions musicals de Marc Parrot. L'acte del 25è aniversari comptarà amb la presència de Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, Oriol Duran, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Eva Pomares, directora general de Difusió, i Beth Abad, directora del Palau Robert.

Amb motiu del 25è aniversari de la seva inauguració, el centre ha programat un últim quadrimestre frenètic amb exposicions tan destacades com la dedicada al programa de TV3 Crims, de Carles Porta, o la que commemora els 180 anys de la firma de moda d'alta costura Santa Eulàlia. A partir del desembre, arriba Memòria democràtica. On són?, una mostra que s'endinsarà en el macabre món de les fosses comunes. Abans, però, havia portat l'Underground i contracultura de la Catalunya dels anys 70, la mostra dedicada a la indústria del videojoc a Catalunya, Nova Pantalla, i l'exitosa exposició Feminista havies de ser.

Tot plegat, li ha permès connectar amb un dels públics més difícils d'arribar: els joves. Només l'exposició Nova Pantalla, va registrar 120.000 visites, una de les xifres més grans de la seva història. En menys d'un mes, 22.000 persones han visitat l'exposició de Crims. "Ha estat tot un èxit i intentarem anar per aquesta línia", comenta Pomares, que remarca que "arribar als més joves serà un dels grans reptes i prioritats de Palau Robert en els pròxims anys".

25 anys d'exposicions

El Palau Robert és edifici neoclàssic que abans de ser adquirit per la Generalitat el 1981 i convertir-se amb un centre cultural setze anys després, va ser la residència de l'aristòcrata, financer i polític català Robert Robert i Surís.

Des d'aleshores, l'edifici ha acollit exposicions, publicacions, actes i activitats de diferents temàtiques, des de temes relacionats amb la ciència, la cultura i l'empresa a la fotografia, la moda i la memòria històrica. I ho continuarà fent "amb el compromís d'arribar a tot el territori i públics". En aquest sentit, Pomares assenyala que la intenció és organitzar entre tres i quatre grans exposicions a l'any que "ens ajudin a situar millor la refencialitat que volem que tingui Palau Robert".

Segons la nova direcció general "el Palau Robert vol consolidar-se com un centre de referència per a la cultura del país en el seu sentit més ampli. I mantenir, més que mai, les portes obertes a tota classe d'esdeveniments i manifestacions". Pomares ressalta que en aquesta nova etapa "volem reivindicar la posició i la vocació que té Palau Robert com a centre cultural de tot el territori català, no només de Barcelona i l'àrea metropolitana".