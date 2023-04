El Palau Robert reuneix l'escena musical catalana en tres cicles de concerts gratuïts

El Palau Robert acollirà tres cicles de concerts que reuniran a bona part de l'escena musical catalana, des d'artistes amb trajectòries consolidades, com Lluís Gavaldà, Gertrudis o Els Catarres, fins a veus emergents, com The Tyets, Maria Hein, Ven'nus i Triquell. Promocionar el català i donar suport a aquest panorama musical en auge són dos dels objectius de la proposta, paral·lela a la campanya de foment de la llengua de la Generalitat.

Promoure el català i donar suport als artistes del país, entre els objectius

Els tres cicles s'allargaran des del maig fins al juliol i seran gratuïts amb invitació. El primer s'emmarca en la celebració dels 30 anys de la revista Enderrock, el segon és el Sonora, organitzat per The Project dins del Guitar BCN, i l'últim, ClotildeFest, l'organitzen les emissores Flaixbac, Europa FM, Els 40 i Rac105.

Els 30 anys d'Enderrock

"Aprofitem el bon moment musical que atravessa el país, amb l'efervescència d'artistes joves", ha destacat el director d'Enderrock, Lluís Gendrau, en la presentació dels cicles. En el que promou la revista, amb concerts cada dimecres de maig, hi actuaran Ginestà, Maio, Renaldo & Clara, Koers i Getrudis.



També ho farà Lluís Gavaldà, cantant d'Els Pets, amb una nova proposta acústica. Entre les noves veus, hi haurà Júlia Colom, Socunbohemio, Al·lèrgiques al Pol·len i Sexenni. Les entrades es podran aconseguir a través de la web de la revista.

Sonora, amb cartell exclusivament femení

La segona de les propostes, el cicle Sonora, es caracteritza per un cartell exclusivament femení que vol trencar amb la inèrcia d'una indústria musical encara molt masculinitzada. "És necessari per donar suport i posar una palanca a aquestes dones que es comencen a integrar en el teixit musical del país", ha subratllat Judit Llimós, de The Project, que organitza el cicle en el marc del Guitar Bcn.



Les quatre artistes són Janna Aran, Maria Hein, Colet i Ven'nus, totes elles estrenant carrera musical amb discs debut i primers àlbums que presentaran els quatre dissabtes de juny. L'accés és lliure i no caldrà inscripció prèvia.

Les noves fornades, al ClotildeFest

El ClotildeFest, organitzat per les emissores Flaixbac, Europa FM, Els 40 i Rac105, reunirà alguns dels noms més exitosos de l'escena urbana en català ara mateix, com The Tyets, Figa Flawas i Triquell.



En quatre concerts, del 21 de juny al 15 de juliol, reuniran també grups com Els Catarres i Porto Bello i altres artistes que han sortit del talent show Eufòria de TV3, com són Mariona Escoda i Edu Esteve. Les invitacions les distribuiran el Carnet Jove i les respectives emissores.