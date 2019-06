Palència: una altra prova que Ciutadans pacta amb Vox

Ciutadans ha repetit en innombrables ocasions des que van començar les campanyes electorals d'aquest any que no pactarien amb Vox i que no entrarien en governs amb ells, però els fets els continuen deixant en mal lloc.



Un d'ells és el cas de Palència. Allà el PP va guanyar per golejada, aconseguint nou regidors, mentre que el partit taronja es feia amb tres i Vox, amb un. No obstant això, aquest regidor ultradretà era clau per la majoria de dreta a la ciutat, ja que el PSOE va obtenir onze regidors en els comicis del 26M.



No obstant això, el pacte perquè Ciutadans investís al popular Alfonso Fernández Mañueco com a president de la Junta de Castella i Lleó estipulava, entre altres punts, que el partit de Rivera es faria amb l'alcaldia de Palència. Com així ha estat.

Carta donde el alcalde de Palencia (Cs) firma y ratifica el pacto PP-Vox. /PÚBLICO

El candidat de Ciutadans, Mario Simón, va ser elegit alcalde dissabte passat gràcies als vots de PP i Vox. El que no havia sortit a la llum fins ara, i que Público revela en primícia, és el document en el qual Ciutadans signa i ratifica el pacte del PP amb Vox per a aconseguir l'alcaldia.



"El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Palència, i en la seva representació Mario Simón Martín, declara que assumeix les condicions pactades entre el Partit Popular de Palència i Vox Palència per a la investidura de Mario Simón com a alcalde de Palència per a la legislatura 2019-2023". El document data de dissabte 15 de maig, el mateix dia de la constitució de l'Ajuntament, i està signat pel mateix Simón com per la candidata de Vox a la ciutat, Sonia Lalanda Sanmiguel.



Mentre se celebrava la sessió d'investidura a l'Ajuntament de Palència, unes 300 persones es van concentrar davant de la seu municipal, a la Plaça Major, convocades mitjançant les xarxes socials per protestar per l'acord entre el PP, Ciutadans i Vox, informa Efe.