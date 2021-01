La pandèmia es dispara amb 4.387 positius en una jornada i Salut prem l'accelerador en la vacunació amb 10.000 dosis en un dia

La pandèmia ha entrat clarament en fase expansiva. Lvelocitat de propagació de la Covid-19 (Rt) ha pujat a 1,47 a Catalunya, dues centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 24 punts, fins als 576, mentre la incidència a 14 dies també s'incrementa, passant de 396,39 a 406,88. S'han declarat 4.387 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 380.358. El 9,58% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'han informat de 75 noves morts i el total és de 17.395. Hi ha 2.049 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 40 menys. Per contra, hi ha nou pacients més a l'UCI, amb un total de 417.

El risc de rebrot era de 348 entre el 20 i el 26 de desembre i puja a 576 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, ha pujat en les últimes hores de l'1,45 a l'1,47. La setmana anterior estava en l'1,06. La incidència a 14 dies és de 406,88 entre el 27 de desembre i el 2 de gener, per sobre dels 344,71 de l'interval anterior (20-26 de desembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 27 de desembre al 2 de gener n'hi va haver 18.012, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.430. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 233,09 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (173,79).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 117.265 proves PCR i 89.497 tests d'antígens, dels quals un 9,58% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (5,93). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,05 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 414.645 casos, dels quals 380.358 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 75 noves morts i el total acumulat és de 17.395: 10.780 en hospitals o sociosanitaris (+60), 4.394 en residències (+5), 991 en domicilis (+3) i 1.230 no classificats (+7).

Entre el 27 de desembre i el 2 de gener s'han declarat 224 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 266.



En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.986 persones. La setmana anterior, del 20 al 26 de desembre, n'hi va haver 1.673.



Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 99 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 25.901. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 28.442. En total, han mort 7.875 persones, 22 més que les declarades fa 24 hores.

Acceleració en el pla de vacunació

D'altra banda, El Departament de Salut ha premut l'accelerador en el pla de vacunació després de corregir-lo pels entrebancs inicials que van alentir-ne l'aplicació. Segons les dades diàries facilitades el total de vacunats és de 20.843, 10.368 més que fa 24 hores.

L'acceleració en la vacunació arriba després que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, anunciés que el personal sanitari començaria a rebre les vacunes contra el coronavirus en paral·lel als usuaris i personal de les residències d'avis.