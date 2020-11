"La pandèmia ens ha mostrat les costures del sector musical"

"El País Valencià és un país de música, tenim tota la tradició de les bandes, hi ha una gran creativitat, tenim el talent, però històricament molts dels nostres grups han hagut de marxar fora perquè el que ens manca és una indústria que permeta als músics professionalitzar-se", explica Joan Gregori Maria, director de la Fira Trovam que comença hui mateix, i fins al dissabte, a Castelló de la Plana. Una iniciativa nascuda, precisament "per a ordenar el sector".



Enguany arriba, com tot, però especialment el sector de la música en directe, marcat per les mesures sanitàries. Des de la Fira posen l’accent en què s’ha treballat molt durament per poder fer una trobada presencial amb totes les garanties necessàries. "Ja a l’agost, quan les xifres de contagi eren molt més baixes, vam fer unes previsions molt conservadores i prudents, el que ens ha permès, malgrat les complicacions d’última hora, mantenir el gruix de la programació", explica Gregori a Públic, després de reconèixer que "la setmana passada va ser la més dura, un autèntic tobogan", amb el Govern valencià anunciant noves restriccions.

Precisament la pandèmia ha colpejat de ple les aspiracions professionals dels músics, altament dependents dels espectacles en viu. La precarietat s’ha disparat en el sector, desesperat per l’anul·lació massiva de concerts i festivals i l’allargament de la situació. En aquest sentit, la celebració del Trovam –amb gairebé quaranta concerts- ja és un èxit per si mateix. Gregori avisa que si la professionalització del sector ja era feble, "amb la pandèmia s’han vist les costures del model" i recorda que el sector és el que "més ha patit la situació, ja que a diferència d’altres arts escèniques, el suport públic era molt menor".

En aquest sentit, Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha volgut destacar l’esforç d’aquesta institució per tractar d’esmorteir el colp, amb el manteniment dels festivals de producció pròpia, l’increment de les ajudes al sector professional de fins al 80% i la flexibilització dels criteris per aconseguir-les i el llançament del Pla Reactivem.



"Hem volgut donar el missatge que la cultura ha tornat i que és segura, per això hem programat els concerts Hola Cultura, a l’estiu i a la tardor i hem fet de corretja de transmissió entre Sanitat i el sector per facilitar l’adopció de totes les mesures", explica Landete. Encara que reconeix que el fet que "no hi haja una llicència específica per a les sales de concerts ens ha posat molt difícil separar el que és cultura de l’oci, i les últimes restriccions ens han tombat algunes iniciatives".

Més enllà del context concret de la crisi sanitària, Landete coincideix amb Gregori amb la necessitat de consolidar el sector. "La part artística està més que coberta però falta el teixit econòmic i empresarial", una mancança que assumeix que no es resoldrà "d’un dia per un altre, ja que els territoris que estan més avançats ens porten vint anys de polítiques industrials d’avantatge", continua la directora. Un objectiu pel qual la Fira Trovam "és una ferramenta importantíssima per a consolidar el sector".

Concerts, debats i trobades

Els debats del Trovam estan centrats en bona mesura en aquesta preocupació per la professionalització i dignificació laboral del músic, amb un de dedicat a la reivindicació de l’estatut de l’artista que fa vint anys que se’n reclama la seua reglamentació, fins ara sense èxit.



La part musical està encapçalada per l’actuació de Ciudad Jara, el nou projecte de Pablo Sánchez, cantant de La Raíz, Cactus i Maria Arnal. El cartell inclou una quinzena de grups valencians, amb un equilibri entre gèneres musicals, territoris, llengües i grups emergents i més consolidats. Entre la resta de bandes valencianes, durant la Fira es podrà sentir en directe a Futuro Terror, Tardor, Funkiwis, la cantautora Gem, Laura Esparza i Carlos Esteban, Vienna, Nuc i Néstor Mir. D’altres territoris arriben les veus dels catalans Les Nais, Anna Andreu, la mallorquina Maria Jaume, els gallecs Escuchando Elefantes i Kings of the Beach, els bascos Zetak i els portuguesos Dois Pois, entre d’altres.



Trovam també se suma a l’Any Ovidi convocat pel vint-i-cinquè aniversari de la seua mort i ha programat l’espectacle Ovidi 25, de versions del cantautor alcoià cantades pel quartet format per Borja Penalba, Mireia Vives, David Fernández i David Caño.

Dones a l’escenari

Per segon any consecutiu, els concerts que ofereix la Fira seran paritaris, una decisió que Gregori ha volgut definir com de "normalitat" i d’acord amb la responsabilitat que tenen com a fira sectorial. Amb tot, el director del Trovam reconeix que "queda molt camí per fer, encara que ja hi estem caminant".



La presència de la dona als escenaris valencians –siga amb grups mixtos o només de dones- ha augmentat molt els darrers anys, en bona part gràcies a l’activisme de les mateixes músiques, siga des de col·lectius com Fusa Activa com altres més informals formats per grups de Whatsapp i perfils de xarxes socials. "Cal reconèixer que les companyes han pegat molta canya als programadors i ara és té molt més en compte –explica Marga Landete- i nosaltres també hem incorporat aquest criteri per accedir a les ajudes públiques". Landete també valora la importància d’aquests col·lectius a l’hora que "les músiques es coneguen i hi haja una convivència". I per acabar avisa: "potser fins ara costava més que les dones es presentaren a certs espais com els premis, per exemple, però està havent-hi un canvi generacional important i les xiques joves cada vegada tenen menys complexos".