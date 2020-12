La pandèmia evidencia la necessitat d'habitatges diàfans, exteriors i connectats amb l'espai públic

La pandèmia i el seu confinament han posat de manifest en els darrers mesos la necessitat d'uns habitatges més inclusius, innovadors i que abracin els seus inquilins amb espais diàfans i amplis. S'han evidenciat com a necessaris els habitatges que connecten les persones i disposen de sortides a l'exterior per tal de connectar amb el seu entorn, en contraposició amb els espais compartimentats i sense llum, sense sortides i amb una escassa relació amb l'espai públic, que predominen especialment a les ciutats. Entre moltes altres coses, la covid-19 ha posat sobre la taula, en el terreny urbanístic, la necessitat de trobar-se a gust a casa i la possibilitat de convertir la llar, quan cal, en un centre d'oci per a tota la família, per exemple per cuinar plegats, muntar una gimcana o fer una sessió de ioga tota la família. Tanmateix, per a l'AMB aquesta no és una nova necessitat creada per la pandèmia, sinó que ja actuaven en aquesta línia des del convenciment que l'habitatge s'ha de basar en la sostenibilitat, la innovació en els processos constructius i l'adaptació a les noves formes de vida, que generen espais lluminosos, sense barreres ni passadissos i on es poden flexibilitzar els usos, tot adaptant-se a les noves formes de viure, als diferents ritmes laborals i a totes les varietats de famílies. De fet, ja treballava en aquesta línia aspiracional des de molt abans de la pandèmia amb la construcció d'habitatge públic assequible i de qualitat a les metròpolis de Barcelona a través dels seus tres instruments: Impsol, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Habitatges inclusius i sense rols de gènere

En un marc d'habitatges socials dignes, les promocions iniciades per l'AMB promouen a més a més un ús de l'espai compartit i igualitari, que inclou la perspectiva de gènere en consonància amb les noves maneres de viure i d'habitar les llars, en una harmonia total amb el trencament dels rols gènere. De fet, des dels processos de construcció de l'habitatge s'implementen solucions basades en l'espai des d'una mirada que desterra els rols de poder i els espais associats tradicionalment als homes i a les dones. El resultat és un major pes a l'espai de les estances en detriment dels passadissos, de manera que les habitacions siguin prou generoses perquè les activitats puguin ser efectuades per dues persones alhora, reivindicant així les tasques domèstiques com són les cures, la cadena de la roba, l'alimentació, la brossa i el reciclatge.

Imatge virtual de l'edifici de 62 habitatges al sector La Catalana, Sant Adrià del Besòs

Les promocions iniciades per Impsol

El full de ruta de l'AMB en aquesta matèria consisteix a posar en venda i lloguer 1.327 habitatges protegits a l'àrea metropolitana de Barcelona sota uns criteris de modernitat adaptats a les noves realitats cada cop més canviants. Dels 1.327 habitatges, 583 seran de venda, i 744 de lloguer. Entre les promocions iniciades aquest 2020, hi ha el projecte de Turó del Sastre de Montgat, que contempla la construcció de 39 habitatges, 33 places d'aparcament i un traster, i on es potenciarà la qualitat paisatgística amb vistes al mar i l'eficiència energètica dels habitatges amb l'aprofitament de les hores de sol.



Una altra promoció tindrà lloc al carrer Anselm Clavé de Sant Feliu de Llobregat. Es tracta d'un projecte de nova construcció de 40 habitatges amb protecció oficial, 40 places d'aparcament, 40 trasters i 2 locals. Es pretenen habitatges versàtils, inclusius i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere que trenquin amb les jerarquies espacials, i els repartiments tradicionals de rols i de poder. Al poble veí, Sant Just Desvern, hi haurà un projecte de nova construcció de 30 habitatges amb protecció oficial i 30 places d'aparcament, concretament al carrer Carolina Catasús. L'edifici prioritza la relació dels habitatges amb l'exterior, en un entorn en contacte amb el parc de

Collserola i el mateix jardí comunitari, tot maximitzant el valor del context paisatgístic.



El procés de construcció i licitació

Actualment, l'Impsol també té altres habitatges en procés de construcció i licitació. Una de les noves promocions d'habitatges es troba al barri de la Gavarra de Cornellà de Llobregat amb un edifici de 85 habitatges de materials reciclats i reciclables i una estructura de fusta, que compleix amb tots els requeriments tècnics de seguretat, estabilitat i resistència al foc i sismes. De fet, la sostenibilitat ha estat un dels eixos prioritaris de la promoció, ja que l'edifici pretén, no només cobrir la necessitat habitacional, sinó apropar-se al que ha de ser un edifici de consum gairebé 0, reduint la petjada ecològica, minimitzant les emissions de CO2, els residus generats durant el procés de construcció i la demanda energètica posterior.



També es troba en procés de construcció al barri de Can Ribes de Gavà una promoció de 136 habitatges en diferents règims amb protecció oficial, dels quals 82 seran de lloguer, 140 places d'aparcament i un local comercial. En els habitatges, tots els espais miren a l'exterior, cosa que permet disposar de molta llum i d'una ventilació creuada natural. Igualment, a Molins s'ha edificat la primera fase de la urbanització de Les Guardioles, mentre que la segona fase està en procés d'execució. Aquesta urbanització uneix els barris Les Conserves i la Riera Bonet i afavorirà a la creació de fins a 680 habitatges i zones verdes.



En segon lloc, actualment es troben en tràmit de licitació diverses promocions a l'àrea metropolitana, com per exemple la segona fase de la citada urbanització de Les Guardioles de Molins, i un edifici de nova construcció al barri de La Catalana, al Besòs, que seguiran els mateixos criteris de sostenibilitat i disseny innovador.

Imatge virtual de l'edifici de 135 habitatges a construir a la parcel·la B2, Gavà

Més de 4.500 habitatges en lloguer

D'altra banda, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), l'operador públic d'habitatge de lloguer assequible -que es convertirà en una societat mixta quan s'incorpori el soci privat durant la primavera del 2021-, té l'objectiu de construir 4.500 habitatges en sis anys per frenar la tendència a l'alça que pateix l'habitatge metropolità i fer front a l'emergència habitacional sota els mateixos criteris de sostenibilitat, accessibilitat i incorporació d'espais comunitaris.



En aquest cas, el calendari de quatre etapes per al desplegament del projecte d'aquesta societat preveu el desenvolupament de projectes en una primera fase en terrenys de La Marina del Prat Vermell de Barcelona; La Sagrera de Barcelona; les Casernes de Sant Andreu de Barcelon; el Saló central de Sant Boi de Llobregat; el Turó del Sastre de Montgat, i La Catalana de Sant Adrià de Besòs.



La segona fase té una relació de possibles emplaçaments amb una capacitat total de promoció de 836 habitatges. Els solars previstos són al barri de Sant Andreu de Barcelona; als carrers Marroc, Àvila i Zamora de Barcelona; al sector Cobega de Barcelona; a La Catalana de Sant Adrià; a Can Bagaria / Alstom de Cornellà de Llobregat; a Les Guardioles de Molins de Rei; a Josep Pla Sant Llop de Sant Andreu de la Barca; a Baldiri Figueres de Sant Boi de Llobregat, i al sector Llevant de Viladecans.



Pel que fa al desenvolupament dels projectes de la tercera i la quarta fase no estan encara delimitades les parcel·les concretes, però si els possibles sectors en els quals es desenvoluparan projectes d'habitatge. En el cas de Barcelona en àmbits de la Marina, del sector Cobega, del Poblenou / 22@, de la Sagrera i Glòries. Pel que fa als altres municipis metropolitans estan previstes actuacions a Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, entre altres.

Com accedir-hi?

Per accedir a aquests habitatges amb protecció oficial cal estar inscrit i acceptat al Registre de Sol·licitants. Més enllà, cada promoció té unes condicions d'accés diferents, per exemple, hi ha habitatges que tenen com a requisit estar empadronat al municipi, treballar-hi o pertànyer a col·lectius especials. Pel que fa als preus, varia en funció de cada promoció i de les seves característiques. En qualsevol cas, les bases de cada promoció en detallen els requisits d'accés, i es poden cercar les promocions per municipis en aquest enllaç.