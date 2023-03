Parades de metro amb nom de dona, la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona pel 8-M

A partir d'avui, i durant tot el mes de març, la parada de metro Sagrada Família també es podrà dir Empar Pineda, la de plaça Catalunya serà la de Josefa Vilaret, i l'estació de Diagonal es dirà Conxa Pérez. I així fins a les 153 parades del Metro de Barcelona i les estacions urbanes de Ferrocarrils de la Generalitat. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el consistori ha elaborat un mapa simbòlic amb el qual vol retre homenatge a dones han deixat empremta a la ciutat.

El mapa és una adaptació del conegut City of Women que l'escriptora Rebecca Solnit va fer per a Nova York i Londres. En la versió barcelonina s'anomenen simbòlicament les 153 estacions amb noms de dones referents de la història passada i actual de la ciutat, sovint invisibilitzades a l'espai públic.

Destaquen intel·lectuals i escriptores com Mercè Rodoreda; personatges històrics anònims com Josefa Vilaret, qui va iniciar la revolta rebomboris del pa al Raval de finals del segle XVIII; esportistes referents en l'actualitat com la futbolista Alexia Putellas; activistes veïnals com Custòdia Moreno; artistes com Carmen Amaya; científiques com Josefina Castellví; històriques lluitadores antifeixistes com Maria Salvo; activistes feministes anticolonialistes com Remei Sipi; icones de la lluita trans com Sonia Rescalvo; i artistes del mític Paral·lel com Mary Santpere, Raquel Meller o la Bella Dorita, entre d'altres.

El mapa simbòlic del Metro amb les parades amb noms de dones. — Ajuntament de Barcelona

Tot plegat forma part de la campanya Barcelona. Ciutat de Dones, que ha anat a càrrec de la professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, Núria Ricart, que ha comptat amb un consell editorial format per dones expertes i amb la complicitat i col·laboració de nombroses entitats i grups de dones de la ciutat; a més del suport de l'àrea de Feminismes i LGTBI i de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona.

Més enllà d'aquesta representació simbòlica, al llarg d'aquest mes l'Ajuntament també renovarà el nomenclàtor d'alguns carrers de la ciutat per aconseguir més presència de dones i reivindicar-ne el paper. En total seran 16 vies, places o jardins de diferents punts de la capital catalana. L'agent literària Carmen Balcells o l'arquitecta Rosa Barba Casanovas seran alguns del noms.

Com cada any, per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona convoca el premi 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany per reconèixer les iniciatives i projectes orientats a la defensa i promoció dels drets de les dones. Enguany arriba a la seva 37a edició on, sota el lema El desig irrefrenable de llibertat, vol donar suport a projectes que permetin avançar en el lliure desenvolupament de la llibertat sexual, així com garantir els seus drets sexuals i reproductius.