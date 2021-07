El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha ordenat paralitzar cautelerament els treballs previs per retirar el monument franquista del riu Ebre a Tortosa. Ho ha fet a petició del col·lectiu Corembe, un grup que vol reinterpretar el monòlit i que havia recorregut davant la mateixa instància la llicència d'obres municipal. L'entitat va demanar mesures cautelaríssimes arran de l'anunci de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, qui va explicar que es podrien avançar les obres i arran la presència de màquines treballant a la riba del riu aquest dilluns. La jutgessa va fer efectiva la paralització de forma imminent mentre no resol, durant els pròxims dies, les mesures cautelars demanades en el moment de recórrer la llicència.

Al·legant que l'execució de les actuacions podria esdevenir irreversible en el cas que una sentència judicial els donés finalment la raó, el Corembe va decidir tornar a traslladar al jutge la necessitat d'aplicar noves mesures, en aquest cas cautelaríssimes. És a dir, aturar qualsevol actuació fins que no acabi de decidir sobre les mesures cautelars sol·licitades anteriorment, independentment sobre el debat jurídic de fons del recurs contra la llicència d'obres municipal.

Per la seva banda, Ciuró, creu que la paralització judicial mentre no es resolguin les cautelars tampoc alterarà els plans del seu Departament. "Vull pensar que d'aquí al 18 de juliol es pot desencallar i que per part de la jutgessa no hi haurà dubte a donar llum verda per treure-ho perquè és un monument feixista que honora una banda, els que van guanyar la guerra, i d'acord amb el que s'havia dit s'hauria de retirar de l'Ebre", ha assegurat Ciuró en declaracions a Ser Catalunya.

La resolució judicial va ser adoptada i es va començar a notificar el mateix dilluns. L'Ajuntament de Tortosa la va rebre dimarts a primera hora. Ara, totes les parts disposen d'un termini de cinc dies per presentar al·legacions. "El termini serà breu i veurem què es decideix els pròxims dies", ha apuntat el portaveu, tot apel·lant a la "prudència" i a la necessitat d'actuar "partit a partit" a l'espera de les pròximes resolucions judicials.

Corembe ha criticat l'actuació del Govern, a qui retreu haver avançat l'inici de les obres per motivacions polítiques i mediàtiques, tal com ha dit el portaveu de l'entitat, Joan Otero: "És un tema que toca molta fibra, que dona molt de suc i, possiblement, han anat més al soroll que als fets en sí. Aquestes coses s'han de fer amb prudència, bé i no per un tema polític. Recordem que hi ha una consulta popular del 2016 a Tortosa –en la qual va participar menys d'un 30% del cens convocat, guanyant l'opció de la reinterpretació amb dues terceres parts dels vots- que és el que és. És el que a nosaltres ens sap greu", ha reblat Otero.