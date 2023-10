El Parlament admet a tràmit la llei per prohibir els correbous més agressius 

El Parlament ha admès a tràmit la proposició de llei per prohibir els correbous més agressius, impulsada per En Comú Podem i la CUP i entitats animalistes. La proposta, que iniciarà ara els tràmits parlamentaris, ha tirat endavant per la mínima gràcies a un grup de diputats d'ERC i Junts, que han votat en contra de les esmenes a la totalitat presentades per PP i Vox, que només han rebut el suport de Ciutadans. El PSC, així com la majoria de republicans i juntaires, s'han abstingut.

L'esmena a la totalitat de la dreta no prosperat perquè només han aconseguit 19 vots a favor (Vox, PP i Cs), en enfront dels 29 en contra (CUP, En Comú Podem i alguns diputats d'ERC i Junts) i les 83 abstencions del PSC, ERC i Junts. Amb aquest resultat, la proposició de llei continuarà debatent-se amb les principals formacions polítiques de la cambra dividides pel que fa a aquestes qüestió i fent equilibris amb el territori.

La proposta ha generat el rebuig del món local de les Terres de l'Ebre, on la tradició està més arrelada, fet que com ja va passar el 2010 amb l'abolició de les corrides de toros a Catalunya, ha provocat una manca de posicionament comú entre els tres principals partits catalans. Tant a dins d'Esquerra, el PSC com Junts hi ha batlles i regidors del territori que són favorables a mantenir la tradició dels correbous. El diputat del PSC i alcalde de Batea, Joaquim Paladella, s'ha mostrat en contra de la proposta de llei i ha demanat "respecte" per la gent que "viu" aquestes festes des del territori, deixant clar que no necessiten que ningú els "tuteli".



Actualment, les festes amb bous a Catalunya bàsicament se celebren en una trentena de municipis de l'Ebre, com l'Aldea o Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Com era d'esperar, la proposició de llei va provocar la reacció contrària dels sectors taurins de les Terres de l'Ebre. L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre (APCTTE) ja va avançar que demanaria un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè considera la proposta de CUP i Comuns "anticonstitucional". Defensa que el futur d'aquest tipus d'actes els ha de decidir el "territori" i no pas el Parlament.

Només les modalitats més agressives

Fa tretze anys, el Parlament ja va prohibir les corrides de toros a Catalunya. Ara, la proposició pretén modificar la Llei 34/2010 de regulació de les festes tradicionals amb bous. La intenció no és acabar amb els correbous, sinó només amb tres de les seves modalitats més agressives: bous embolats, els capllaçats i els bous a la platja. És a dir, fer foc a les banyes dels bous, lligar-los el cap amb una corda mentre se'ls fa a córrer entre la gent i incitar-los a envestir perquè caiguin al mar i s'ofeguin.

Així doncs, se seguirien permetent els bous a la plaça o al carrer i també les "exhibicions d'habilitats", sempre que no impliquin la mort de l'animal.



El 2019, el Parlament ja va aprovar una proposta de resolució perquè les diferents modalitats de correbous deixessin de celebrar-se a Catalunya, presentada també per En Comú Podem i que va comptar amb el suport d'alguns diputats d'ERC i de Junts, formacions que es van dividir en la votació. La resolució, però, no va arribar a desenvolupar-se.