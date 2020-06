El Parlament aprova crear una comissió d'estudi per a la reconstrucció després de la Covid-19

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la creació d'una comissió d'estudi per a la reconstrucció després de la pandèmia de la Covid-19. Amb els vots a favor de totes les formacions i l'abstenció de la CUP, s'ha aprovat la creació de l'espai que vol establir un diàleg entre els grups, agents econòmics, cívics, socials i el món local per proposar polítiques i canvis legislatius per reactivar el país després de la pandèmia. Els grups parlamentaris han fet una crida a la "unitat" i al "diàleg amb tothom" per impulsar mesures per a la reconstrucció. Ciutadans i el PPC han demanat aparcar-ne el procés independentista, mentre que Catalunya En Comú Podem i el PSC han reclamat deixar-ne fora les lluites partidistes.

L'espai vol establir un diàleg entre els grups, agents econòmics, cívics, socials i el món local per reactivar el país

La comissió estarà integrada per dos membres de cada grup parlamentari i es preveu que hi puguin assistir representants dels agents econòmics i socials, el món local i les entitats municipalistes, especialistes i representants d'entitats i el món associatiu. La comissió d'estudi tindrà la vigència corresponent a la legislatura en curs. Es podrà redactar un informe final que, si s'escau, podrà ser aprovat d'acord amb les previsions del Reglament del Parlament.

Els grups demanen "unitat" i "diàleg"

La portaveu parlamentària de Ciutadans (Cs), Lorena Roldán, ha defensat que la comissió d'estudi ha de servir perquè tots els grups vagin "junts" pel bé de tots els catalans. Roldán s'ha mostrat confiada que la comissió sigui el principi d'un "nou camí" que "desterri" el discurs nacionalista "excloent" i que abordi el futur amb "unitat, consens i moderació".



La líder de la formació liberal ha emplaçat el Govern a "escoltar" i a deixar de "dividir" i apostar per "reconstruir". Des de Cs han dit que les formacions han d'aparcar les "diferències" i "remar" de forma conjunta.



En la mateixa línia, el president del grup socialista-units, Miquel Iceta, ha demanat afrontar la comissió des de la "unitat" i amb la intenció de voler "acordar" i dialogar amb tothom. Iceta ha dit que no pot ser un instrument que esdevingui una "lluita partidista" ni d'erosió del Govern.

La presidenta del grup de Catalunya En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha reclamat que la comissió no sigui un espai per fer "campanya electoral" sinó per trobar solucions a la crisi posterior a la pandèmia de la Covid-19.

Cs i el PPC han demanat aparcar el procés independentista, mentre que Catalunya En Comú Podem i el PSC han reclamat deixar fora les lluites partidistes

Després de setmanes en què s'ha aplaudit la tasca dels sanitaris, la líder dels comuns al Parlament ha demanat "passar de les paraules als fets", donar "respostes" i posar noves bases a partir de les quals funcionar com a societat. Albiach ha demanat prendre decisions de futur des de la "política en majúscules" i ha apel·lat a les aliances polítiques i socials.



Santi Rodríguez, del subgrup parlamentari del PPC, ha dit que el seu grup prefereix parlar de reactivació enlloc de reconstrucció. Rodríguez ha defensat que cal més política social i impuls de l'economia i "menys procés".



En canvi, el diputat de la CUP Carles Riera ha mostrat distàncies amb el posicionament del PPC i ha dit que la crisi de la Covid-19 ha de servir per fer una "transformació ecosocial de la societat i el país" i que no es pot tornar a la situació prèvia a la crisi. Riera ha defensat que la transformació l'ha de pagar el capital i no les classes populars. Riera també ha reclamat exercir l'autodeterminació de Catalunya per poder "assolir els objectius".



El diputat d'ERC Ernest Maragall ha reclamat que amb la comissió d'estudi comenci el temps de la política i de posar l'economia al seu servei. Maragall ha dit que cal prioritzar el poder democràtic i que cal buscar el consens però no "al preu que sigui".

Maragall ha demanat que al comissió serveixi per fer d"'acompanyament" de les decisions que pren el Govern. Ha demanat "mirada llarga" i que es connecti amb la ciutadania i amb les decisions que es vagin prenent.



Per la seva banda, la diputada de JxCat Teresa Pallarès ha posat de manifest la capacitat de lideratge del president de la Generalitat, Quim Torra, durant la pandèmia i ha demanat als grups "lleialtat institucional". Ha dit que la comissió d'estudi servirà per fer aportacions però que s'hauran de plantejar des de la "responsabilitat" que li correspon al Parlament.



Després de compartir que caldrà afrontar un "canvi de paradigma" des de la cogernança i la cogestió, ha dit que caldrà estar en connexió amb totes les entitats, col·lectius i institucions que han afrontat la crisi.