El Parlament aprova una declaració per una "agenda feminista" en un ple només conformat per dones

El Parlament de Catalunya ha acollit aquest dijous una sessió parlamentària excepcional. Tots els escons han estat ocupats per dones: diputades, activistes feministes i representants del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), per reivindicar els drets de les dones. La iniciativa agafa com a inspiració la Quarta Conferència Internacional de la Dona, celebrada el 1995 a Beijing, que va acollir 17.000 participants i 30.000 activistes de tot el món i on durant setmanes es van establir les bases d'una agenda de polítiques de dones.



Com a eix vertebral del ple, el Parlament ha publicat una declaració institucional conjunta on reivindica "l'esperit del procés de Beijing" i demana no permetre "els retrocessos per culpa de cap fonamentalisme passat o present". En aquest document, es recullen les línies d'actuació treballades conjuntament per diputades i membres del Consell que la institució es disposa a abraçar durant els pròxims anys, establint "l'inici d'un llarg camí de treball". Els compromisos es divideixen en sis àmbits: drets humans de les dones; educació i cultura; drets laborals i econòmics; participació social i política; salut, drets sexuals i reproductius i dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes.

Entre les apostes destaca la voluntat de dotar de pressupost a lleis ja existents, com ara la d'igualtat efectiva de dones i homes, la del dret de les dones a erradicar la violència masclista o la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. També destaca l'aposta per la coeducació, la lluita contra la bretxa salarial, o la paritat en òrgans públics, mitjans de comunicació i món privat. Tanmateix, la declaració vol vetllar per blindar els drets sexuals i reproductius de les dones, així com l'accés a la salut en qualsevol punt del cicle vital, adquirint una visió "holística" i una atenció "col·lectiva" en el sistema.



El Parlament també crida a modificar la llei 5/2008 del 24 d'abril sobre el dret de les dones a erradicar la violència masclista "per incloure-hi la violència institucional, establir-ne la definició, les tipologies i els procediments sancionadors i de reparació", entre altres mesures.

Les diferències queden en un segon pla

La secretària quarta del Parlament, Adriana Delgado (ERC), ha estat l'encarregada de presidir la Cambra durant la sessió. En la seva intervenció, ha reivindicat la imatge inèdita de la institució: "Estem posant les polítiques d'igualtat al centre de l'agenda política. Aquest 'Parlament de les dones' no és el final de res. És un punt de partida". Tanmateix, ha aprofitat el seu discurs per recordar l'expresidenta del Parlament i presa política Carme Forcadell.



Per la seva banda, la presidenta del CNDC, Núria Balada, ha agraït les entitats i els partits la col·laboració deixant de banda interessos partidistes i ha cridat a "construir una aliança feminista que perduri en el temps".



El torn final l'han tingut diputades de tots els grups amb representació parlamentària, on s'han fet paleses les diferències ideològiques de cada partit. De manera inevitable, el procés independentista ha entrat en els parlaments amb el record a les preses de les tres representants independentistes, Anna Geli (JxCat), Jenn Díaz (ERC) i Natàlia Sánchez (CUP). Per contra, la parlamentària de Ciutadans, Noemi de la Calle, ha tingut paraules per la secretària judicial que, segons les seves paraules, va ser "assetjada per colpistes" durant les mobilitzacions del 20 de setembre de 2017.



Els punts en comú han estat més evidents entre l'anticapitalista Natàlia Sánchez i la portaveu dels Comuns durant aquest ple, Susanna Segovia, qui han posat al centre de la crítica el "capitalisme patriarcal" i han tingut paraules de reconeixement pel moviment feminista. Per altra banda, de la Calle s'ha referit a part d'aquest moviment de manera negativa, en concret contra aquell que busca que les dones passin d'estar "sota la tutela dels homes a la tutela d'altres dones".