El Parlament aprova la presentació del recurs contra la inhabilitació de Torra com a diputat

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres recórrer al Tribunal Suprem la inhabilitació del president Quim Torra com a diputat a la Cambra. El recurs ha estat avalat per Junts per Catalunya (JxCat), ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP, mentre que el PSC s'ha abstingut i Cs i el PP han votat en contra. El debat i la votació no ha comptat amb la presència del president, absent per qüestions personals.

Aquest gest en defensa de Torra arriba després de la tensió que es va viure al darrer ple entre JxCat i ERC, i la consecutiva convocatòria d'eleccions per part de Torra. També arriba després que els lletrats del Parlament deixessin oberta la porta perquè Torra no pugui ser president sense escó. Al recurs firmat pel lletrat Antoni Bayona, es diu que es pot interpretar que ser diputat sigui condició necessària per ser el cap de l'Executiu, tot i que els mateixos lletrats van emetre un informe el passat 13 de gener en el qual concloïen que Torra podia seguir sent president si l'inhabilitaven.

El diputat de JxCat Josep Costa ha defensat el recurs al Parlament, però ha criticat de nou la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de deixar Torra sense vot: "L'estratègia jurídica sense estratègia política no és el camí". Costa ha afirmat que la Generalitat hauria de mantenir-se en la posició que es va aprovar el 4 de gener, just després de la inhabilitació de la JEC: "Aquest recurs o és per defensar Torra si no per defensar les institucions del país".

Aquest dimecres, el Partit Popular també ha presentat una querella contra Torra per un delicte d'usurpació de funcions. Consideren que després de la inhabilitació de la Junta Electoral Central, Torra continua amb l'actuació delictiva, assumint funcions que no li corresponen com a president de la Generalitat.



A la querella, el PP demana al president espanyol Pedro Sánchez que el destitueixi i que no es reuneixi amb ell aquest dijous. De fet, el partit havia manifestat el seu desig de registrat la querella abans de la reunió, tot i que el PP català volia esperar un dia per "respecte" a Torra, que és absent per motius familiars. La querella l'han presentada al Tribunal Superior de Justícia.

Per la seva banda, el PSC ha assegurat que la intenció és "no bloquejar" la possibilitat de presentar aquest recurs, però tornen a reclamar al Govern "que es diagnostica com a esgotat" que "posi fi a la situació convocant eleccions el més aviat possible". Els partits del 'no', PP i C's, s'han referit a Torra com a "expresident" durant tota la sessió.



El PP formalitza la querella contra Torra