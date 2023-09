El Parlament aprova recórrer al Tribunal Constitucional la Llei d'Habitatge estatal  

El Parlament recorrerà la Llei d'Habitatge estatal al Tribunal Constitucional (TC) en plena negociació per la investidura de Sánchez. La iniciativa, impulsada per Junts "perquè la norma espanyola envaeix competències de la Generalitat", s'ha aprovat gràcies als vots dels postconvergents, ERC i la CUP, mentre que PSC i els Comuns hi han votat en contra. Vox, Cs i el PPC s'han abstingut.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha dit que el Govern de la Generalitat obrirà converses amb l'Executiu espanyol per abordar la invasió competencial de la norma.

Tot i que les tres forces independentistes han votat a favor del recurs d'inconstitucionalitat, durant el debat al Parlament, les dues principals formacions sobiranistes (ERC i Junts) s'han dirigit retrets creuats. Mentre que Junts ha recriminat als republicans que votessin a favor de la llei al Congrés, ERC ha lamentat que durant la negociació amb el Govern espanyol es van trobar "molt sols", però asseguren que el seu "sí" va permetre avenços socials fonamentals en matèria d'habitartge, com "posar topalls als preus del lloguer o posar fre a l'especulació i els abusos que afecten a la ciutadania".

La CUP ha considerat que la llei és un "procés sever de re-centralització i expropiació de competències". Al seu torn, PSC i Comuns han retret a Junts que utilitzi "com a excusa" la invasió competencial per oposar-se a "avenços socials".



Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

El procediment per poder recórrer la Llei de l'Estat per al dret a l'habitatge davant el Tribunal Constitucional el va iniciar Junts a principis de juliol, en sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptiu sobre l'adequació a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia d'una vintena de disposicions de la llei.

El 4 d'agost, el CGE va dictaminar que diversos articles i disposicions de la llei pel dret a l'habitatge estatal "vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge i urbanisme que fixa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com els principis d'autonomia financera i despesa de la Generalitat". El dictamen va tenir un vot particular presentat per dos membres del consell.

Concretament, el que els dos grups parlamentaris volien que es recorregués i que el Parlament ha acabat aprovant són els articles 2 (finalitats de les polítiques d'habitatge), 15 (dret d'accés a l'habitatge i ordenació territorial i urbanística), 16 (habitatge protegit), 17 (habitatge assequible incentivat), 18 (declaració de zones de mercat residencial tensionat), 27, 28, 29 (parcs públics d'habitatge), la disposició transitòria primera (habitatges qualificats amb algun règim de protecció pública abans de l'aprovació de la llei), la disposició transitòria segona (objectius del parc d'habitatge destinat a polítiques socials) i la disposició final setena (títols competencials).