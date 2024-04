El Parlament avala el decret per salvar 1.850 milions dels pressupostos fallits en plena precampanya electoral

La Diputació Permanent del Parlament ha convalidat el decret del Govern que concedeix un suplement de crèdit de 1.850 milions per a despeses "urgents i necessàries" en plena precampanya electoral de les eleccions del 12 de maig. La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, ha defensat que l'Executiu ha fet "tots els esforços per minimitzar els efectes" de no tenir els pressupostos que el Govern d'Aragonès no van poder tirar endavant i que van precipitar la convocatòria d'eleccions del 12-M.

El debat sobre el decret, doncs, s'ha convertit en un creuament de retrets en plena precampanya protagonitzat per alguns dels candidats al 12-M. Tot i així PSC, ERC, Junts i comuns hi han votat a favor; CUP, Cs i PPC s'hi han abstingut mentre que Vox hi ha votat en contra.

Entre d'altres mesures, els 1.850 milions aniran destinats a augmentar la despesa a salut i ensenyament o el compliment d'acords com l'augment de sou del 2% per als treballadors públics, les millores de condicions dels sanitaris, o l'increment de places de mossos, bombers i funcionaris de presons. També es preveu concedir un crèdit extraordinari de 9,8 milions per a una subvenció al centre tecnològic Leitat.

Mesures que no podran tirar endavant

La consellera Mas Guix ha remarcat que hi ha "moltes qüestions" que no es podran tirar endavant per falta de pressupostos. I ha posat com a exemples, 50 milions per a mesures educatives, l'augment de l'import previst per al val escolar, centenars de projectes d'obra pública que "quedaran frenats" i la rebaixa de l'IRPF per a les rendes de menys de 35.000 euros anuals.

La consellera ha atribuït la falta d'acord per als comptes a la proximitat de les eleccions. "Crec que simplement entràvem en el darrer any de legislatura i algunes formacions han actuat més en lògica de partit que de país", ha lamentat. I ha afegit que "semblava que alguns grups no fossin prou conscients del que comportava tombar uns pressupostos".

"Entràvem en el darrer any de legislatura i algunes formacions han actuat més en lògica de partit que de país"

El PSC, que va arribar a un acord amb ERC per als pressupostos del 2024, ha votat a favor del decret perquè "Catalunya continuï aixecant la persiana" i per "responsabilitat". I el diputat socialista Raúl Moreno ha criticat la "irresponsabilitat" dels grups que van impedir l'aprovació dels comptes.

El diputat de Junts Francesc de Dalmases ha retret al Govern que culpés els grups dient que es perdrien diners. "En què quedem, es perdien o no? Van fallar als pressupostos però Junts no fallarà al país. No ens podem permetre que els serveis públics quedin afectats", ha afegit. Així mateix, ha retret a l'executiu que vagi tard i malament. "El país no pot aguantar més la seva incompetència", ha conclòs.

En la mateixa línia, la diputada i candidata dels comuns Jéssica Albiach ha constatat que l'aprovació del decret els dona la raó. I és que, a diferència dels anys anteriors, En Comú Podem no ha permès l'aprovació dels comptes per al 2024. "El fracàs dels seus pressupostos no havia d'implicar que els recursos es quedin al calaix. El 13 de març semblava per vostès que s'acabava el món i avui es demostra que és possible posar gairebé 2.000 milions al servei de la ciutadania i complir amb els col·lectius sense empassar-se el casino més gran d'Europa", ha dit.