El Parlament avala reclamar una Llei d'amnistia a les Corts espanyoles amb l'abstenció dels comuns i el 'no' del PSC

El Parlament ha aprovat reclamar a les Corts espanyoles que aprovi una Llei d'amnistia amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, l'abstenció dels comuns i el vot en contra de Cs, PSC i PP. Es tracta d'una proposta de resolució que expressa una voluntat política però no és el mecanisme formal per portar una proposta a debat del Congrés, ja que els partits independentistes han pactat fer-ho al 15 de març. El text demana que la llei comporti "l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa" per a tots els actes "d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya" des de l'1 de gener del 2013. I afegeix que s'ha de fer sense la renúncia a exercir el dret d'autodeterminació.



La proposta de resolució diu que la llei d'amnistia ha d'incloure els delictes de rebel·lió i sedició; el delicte de malversació de cabals públics quan estiguin en concurs amb el delicte de sedició; els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabdals públics, desobediència i revelació de secrets; els delictes vinculats a organitzar un procés participatiu per decidir el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014 i de l'1 d'octubre del 2017; els actes d'expressió i opinió realitzats a través de la premsa i xarxes socials; els delictes d'ordre públic comesos en el marc "de la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya" o en protestes contra l'actuació d'autoritats governatives o juridisdiccionals, entre d'altres.

La resolució subratlla que l'amnistia ha d'anar acompanyada d'una solució efectiva del conflicte polític, que reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya

El text aprovat reitera que l'amnistia, per la seva plena efectivitat, ha d'anar acompanyada "d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Finalment, fa una crida a la societat catalana per mobilitzar-se i donar suport a l'amnistia que "permeti l'alliberament dels presos i preses polítiques, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius". Així mateix, també encoratja els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un "acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics".