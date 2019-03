El Parlament crea una comissió per investigar activitats "irregulars" de la monarquia

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous crear una comissió d'investigació sobre les possibles activitats "irregulars" de la monarquia espanyola, que han impulsat JxCat, ERC, Catalunya en Comú - Podem i la CUP, i que ha comptat amb el rebuig de Cs, PSC i PP. Segons la proposta registrada pels grups impulsors, la comissió hauria d'investigar les "activitats irregulars o delictives de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O".



A més, volen que la comissió investigui els "presumptes comptes irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, a Suïssa i altres paradisos fiscals", i les activitats irregulars o delictives que es puguin derivar de les declaracions que va fer Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Amb la seva creació, el Parlament suma una nova comissió d'investigació en aquest mandat: ja en té tres en marxa -sobre els atemptats d'agost de 2017, sobre el projecte Castor i sobre les conseqüències de l'aplicació del 155-, i d'altres pendents de validació -com ara una sobre les càrregues policials de l'1-O-.

Els comuns i els independentistes, a favor



El diputat dels comuns Lucas Ferro ha sostingut que "una monarquia no pot ser un xec en blanc en un estat democràtic" i ha assegurat que, mentre hi hagi rei a l'Estat, exigiran que estigui sotmès al control democràtic de les institucions. El cupaire Carles Riera ha dit que la necessitat d'investigar a la Casa Reial espanyola per la seva "profunda implicació en corrupció, en el tràfic d'armes i en la vulneració de drets civils i polítics a tot el món", i ha retret la complicitat que tenen alguns partits amb la monarquia.



Així mateix, Ruben Wagensberg (ERC) ha insistit que la monarquia "no és democràtica, va ser decidida per Franco", i l'ha acusat de ser masclista, anacrònica, corrupta i de tenir relacions amb l'extrema dreta. En la mateixa línia, Josep Costa (JxCat) ha assenyalat que la monarquia espanyola és la institució pitjor valorada per la ciutadania catalana i ha criticat l'actuació de Felip VI després del referèndum de l'1-O: "Felip VI va exercir de líder de la repressió. Això els catalans no li podrem perdonar mai".

El bloc del 155 s'hi oposa



Matías Alonso (Cs) ha alertat que els grups sobiranistes "pretenen atemptar contra la principal institució de l'Estat" creant aquesta comissió i ha advertit que el Parlament no té competències sobre la Monarquia, pel que ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que presenti un recurs d'inconstitucionalitat.



Per part del PSC, Ferran Pedret també ha indicat que el Parlament està "ultrapassant" les seves competències creant aquesta comissió i ha raonat que els grups sobiranistes pretenen crear-la ara per un interès electoral després de la convocatòria dels comicis del 28 d'abril.



Finalment, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha defensat el discurs del Rei el 3 d'octubre i ha negat que la monarquia no sigui democràtica perquè "les millors democràcies del món són monarquies parlamentàries, entre elles Espanya".