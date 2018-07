El Parlament deixa sense sou els diputats suspesos per Pablo Llarena

El ple del parlament no se celebrarà fins el 2, 3 i 4 d’octubre. Les desavinences entre JxCat i ERC que van esclatar la setmana passada segueixen existint i la llista de Puigdemont encara es nega a suspendre el seu líder polític, després que el tribunal alemany tombés el delicte de rebel·lió per extraditar-lo. El president del Parlament, Roger Torrent, ja va avançar que no convocaria el plenari fins que no hi hagués un acord entre les dues forces independentistes sobre com abordar la suspensió de funcions dels diputats processats per part del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.



Torrent es nega a situar el Parlament en una tessitura de confrontació, JxCat no vol renunciar a cedir l’escó del seu líder polític i ERC no vol que hi hagi un tracte diferenciat entre els diputats represaliats. Tot i això, la portaveu del Govern català, Elsa Artadi, assegura que l'episodi de confrontacions entre els dos grups parlamentaris "es dona per tancat". Amb la decisió de celebrar el ple a l’octubre, les forces independentistes guanyen temps per pactar i per mesurar la temperatura del procés judicial i el debat social d’inici de curs. Queda per veure si Ciutadans presenta o no el recurs d'empara al Tribunal Constitucional que va dir que interposaria en cas que no se celebrés el ple abans de l'agost.

El que sí que ha reconegut Artadi és que el Parlament ha retirat el sou dels diputats suspesos per Llarena des del 13 de juliol, quan la cambra va rebre la notificació per part del Suprem. Pel que fa a Puigdemont, qui ha activat algunes de les prestacions que pot rebre com a expresident, com ara la seguretat i un despatx propi, Artadi ha assegurat que encara no rep la retribució a la qual té dret pel mateix motiu, tot i que ja no cobri com a diputat.



La portaveu, però, ha insistit en que aquesta suspensió de sou no implica una suspensió formal. És la Mesa del Parlament l'òrgan que haurà de decidir com acaba aplicant la decisió del Suprem, però sembla que, de moment, la cambra vol evitar una escalada de tensió desafiant la decisió de Llarena. L’únic partit que ha demanat convocar la comissió de l’estatut del diputat per debatre sobre la suspensió i portar-la al ple en votació ha estat la CUP, i no ha prosperat. Tot i això, la retirada del sou dels parlamentaris i el canvi de data del ple fa que no es pugui fer diferència entre el que el Govern considera que és mantenir-los l'escó i les conseqüències de suspendre'ls de les seves funcions.

El Govern no retira el suport a Sánchez

Els moviments a la cúpula del PDeCAT, després d'una primera assemblea de partit molt moguda, havien fet trontollar l'estabilitat de l'executiu espanyol. La direcció, encapçalada pel nou coordinador, David Bonvehí, va advertir al president Pedro Sánchez que el suport demòcrata al congrés ara es complicava. Aquest matí, la portaveu del Govern cental, Isabel Celàa, reaccionava a les posicions de Bonvehí: "És responsabilitat del president de la Generalitat -que resideix, com vostès saben, al Palau de la Generalitat i no fora d'Espanya- continuar pel camí que ha començat el president del govern, el camí del diàleg, un passadís de diàleg, amb l'objectiu que acabi la crisi política de Catalunya."



Les paraules de Celàa han obtingut la rèplica immediata d'Artadi, qui ha volgut calmar els ànims de Madrid: "Tan Esquerra com el PDeCAT apostem per l'estabilitat del Govern espanyol sempre i quan segueixi caminant per la via del diàleg i la negociació política. El rol del PDeCAT i ERC canvia amb la moció de censura, no aquest cap de setmana", ha sentenciat.

La comissió bilateral

Artadi també ha anunciat que entre aquest dimarts i dimecres s'acabarà de decidir l'ordre del dia de la comissió bilateral entre els governs espanyol i català, pactada pel president de la Generlitat, Quim Torra, i Sánchez, per discutir qüestions referents a competències, infraestructures i finançament. El conseller d'Acció Exteriors de la Generalitat, Ernest Margall, el vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, i la mateixa Artadi es reuniran aquesta tarda per acabar de pactar els punts de discussió.



La portaveu ha anunciat que la reunió entre Maragall i la ministra de Territori, Meritxell Batet, celebrada aquest dilluns per encarar la comissió, va ser satisfactòria i que el conseller no es va trobar amb cap "veto" sobre els temes a parlar: "Entenc que serà la mateixa situació que ens vam trobar en la reunió entre Sánchez i Torra: tot el que es va voler expressar es va poder expressar".