L’endemà que el Parlament Europeu reconegués Oriol Junqueras com a eurodiputat, l’Aliança Lliure Europea (ALE) l’ha nomenat president del subgrup que forma a l’Eurocambra. Junqueras agafa el testimoni de l’eurodiputat de l’SNP escocès Alyn Smith. L’ALE, que agrupa formacions sobiranistes d’esquerres, forma grup parlamentari amb els Verds Europeu, una aliança que és el quart major grup de l’Eurocambra. I més enllà de ser el nou president de l’ALE, el líder d’Esquerra també ha estat nomenat vicepresident primer del grup dels Verds /ALE.



Tots aquests moviments arriben després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sentenciés que Junqueras havia adquirit la condició d’eurodiputat -i, per tant, la immunitat- el passat 13 de juny, quan van proclamar-se els resultats de les eleccions europees celebrades un parell de setmanes abans. Arran del nomenament, el també eurodiputat de l’ALE François Alfonsi ha manifestat que “desitgem acollir Oriol Junqueras a Estrasburg la setmana que ve per ocupar el seu lloc com a eurodiputat i assumir la presidència del grup EFA”.



El polític cors ha afegit que "és una vergonya que se li hagi impedit assumir el seu mandat democràtic durant tant de temps, desvinculant efectivament aquells ciutadans catalans que el van votar. El comportament de certs elements de l'Estat espanyol durant aquest procés ha estat vergonyós”. "Les autoritats espanyoles ara han de respectar la decisió del Tribunal de Justícia Europeu i permetre que Oriol Junqueras ocupi el seu lloc sense retard", ha conclòs.

Recurs al Suprem per reclamar que se suspengui la decisió de la JEC

El passat divendres, la Junta Electoral Central (JEC) va oposar-se a què, efectivament, el president d’Esquerra es converteixi en eurodiputat, amb l’argument que ja ha estat condemnat per una sentència ferma del Tribunal Suprem. Amb relació a aquesta qüestió, aquest mateix dimarts la defensa de l’exvicepresident de la Generalitat ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per reclamar-li que se suspengui l’execució de la decisió de la JEC perquè, en cas contrari, els danys a Junqueras tindrien un caràcter “irreversible” i els “perjudicis serien d’impossible reparació”.



En l’escrit del seu advocat, Andreu Van den Eynde, s’al·lega que la JEC és “incompetent” per vetar Junqueras com a eurodiputat i recorda la sentència del TJUE sobre la seva immunitat. A més, li reclama a la sala contenciosa administrativa del Suprem que prengui "mesures cautelaríssimes", és a dir, que actuï amb especial urgència i prengui una decisió en 48 hores.