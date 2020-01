Després de l’aturada nadalenca, el Parlament Europeu retorna a la normalitat aquest dilluns amb la celebració del primer ple del 2020. La sessió, que es farà a la seu d’Estrasburg, tindrà un notable accent català, ja que suposarà l’estrena de l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín com a eurodiputats de Junts per Catalunya, mentre que no hi podrà participar serà el líder d’ERC, Oriol Junqueras. A més a més, la sessió comptarà amb l’assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, a més d’altres membres de l’executiu i el president del Parlament, Roger Torrent. Aquest darrer, per exemple, es reunirà amb dos dels vicepresidents de la cambra comunitària. Finalment, la plataforma Omplim Estrasburg ha convocat una concentració a l’esplanada de davant de l’Eurocambra que es preveu que reuneixi alguns centenars de persones.



Divendres, l’Eurocambra va retirar a Junqueras la condició d’eurodiputat, tot i haver estat escollit a les eleccions del passat 26 de maig, l’endemà que el Tribunal Suprem dictaminés que en haver estat condemnat amb sentència ferma estava inhabilitat pel càrrec i tampoc gaudia de la immunitat que comporta. Esquerra ja ha anunciat que recorrerà la decisió del Suprem, en considerar que no compleix la sentència del desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).



La sentència establia que Junqueras s’havia convertit en diputat europeu el 13 de juny de l’any passat, moment en què van anunciar-se al BOE els noms dels eurodiputats de l’Estat. Tot i que l’exvicepresident del Govern no s’ha pogut beneficiar de la decisió el TJUE, almenys de moment, aquesta sí que ha obert les portes de l’Eurocambra de Puigdemont i Comín, que com ell van ser escollits a les eleccions del maig passat. La sessió arrencarà a les 17h.



Puigdemont i Comín, exiliats a Bèlgica des de la tardor del 2017, ja van expressar la seva intenció d'acudir a la sessió plenària poc després que es conegués la sentència TJUE, que va establir l’abast de la immunitat parlamentària de Junqueras. I la setmana passada ja van ser reconeguts formalment com a eurodiputats per la Cambra. De moment, però, no s’integraran a cap grup. Ambdós han demanat d’integrar-se al dels Verds / Aliança Lliure Europea (ALE) -que precisament va nomenar recentment Junqueras com a vicepresident primer-, però la formació encara no ha pres una decisió, de manera que començaran com "no inscrits". Segons assegura Europa Press, citant fonts del grup ecologista, es debatrà la qüestió durant la setmana, però no està garantit que es prengui una decisió immediatament. Mentre que l’ALE defensa acceptar Puigdemont i Comín al grup, alguns eurodiputats verds tindrien dubtes.

Sassoli abordarà els casos dels tres dirigents catalans



El president de l'Eurocambra, David Sassoli, informarà el ple en obrir-se la sessió que tant Puigdemont com Comín han assumit la seva condició d'eurodiputats amb caràcter retroactiu des del 2 de juliol, i també podria anunciar que Espanya ha sol·licitat l'aixecament de la seva immunitat -en concret el jutge del Suprem Pablo Llarena-, sempre que aquesta petició arribi al Parlament Europeu abans que comenci la sessió. Aquest pas formal obrirà la porta a l'inici del procés que podria allargar-se mesos i que passa, en primer lloc, per traslladar la qüestió a la comissió d'Assumptes Jurídics; aquesta haurà de nomenar un ponent que elaborarà l'informe que després serà votat tant per la pròpia comissió europarlamentària com pel conjunt d'eurodiputats.



En el mateix discurs, Sassoli també anunciarà que el mandat de Junqueras va finalitzar el 3 de gener, dia en què la Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar atorgar-li la credencial d'eurodiputat. Després de gairebé dos dies estudiant les actuacions dictades pel Tribunal Suprem, els serveis jurídics de Parlament Europeu finalment van concloure que la jurisprudència del TJUE obliga la institució a "prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin les autoritats judicials competents dels Estats membres".

Omplim Estrasburg



A diferència del que va passar fa mig any, quan unes 10.000 persones van acudir a la mobilització que va fer-se amb l’obertura de la legislatura europea per protestar pel veto a Puigdemont, Comín i Junqueras, en aquesta ocasió es preveu que l’afluència a la convocatòria d’Omplim Estrasburg sigui molt menor. Ni l’ANC ni el Consell de la República hi han donat suport i el volum d’autocars contractats és molt baix. El manifest de la plataforma, que sí té el suport de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), exigeix a les institucions europees que obliguin l’Estat espanyol a fer les actuacions necessàries que permetin a Junqueras ocupar el càrrec d’eurodiputat. La concentració arrencarà a dos quarts d'una.