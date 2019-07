L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont va presentar divendres passat un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reclamant mesures urgents perquè se'l reconegui com a eurodiputat i pugui prendre possessió del seu escó al nou Parlament Europeu que es constituirà aquest dimarts , 2 de juliol, a Estrasburg, segons han informat a Europa Press fonts judicials. El recurs va ser presentat en nom de Puigdemont i de l'exconseller i número dos a la llista de JxCAT a les eleccions europees del 26 de maig, Toni Comín, també escollit eurodiputat.

Una vegada que el recurs ha estat registrat al Tribunal amb seu a Luxemburg, el president d'aquest tribunal haurà de prendre una decisió en "un termini breu", han explicat les fonts, sense aclarir el calendari precís. En tot cas, la decisió de si correspon dictar mesures cautelars "no portarà setmanes ni mesos", de manera que el més probable és que es produeixi en les pròximes hores, abans que es constitueixi la nova Eurocambra.



La petició de Puigdemont i Comín ha estat presentada pels seus advocats davant del Tribunal General, el que permetria a les parts recórrer la decisió en segona instància.

Puigdemont en tot moment ha defensat que aquest dimarts estarà a Estrasburg i podrà exercir com a eurodiputat, en la línia del que ha declarat el seu advocat, Gonzalo Boye. De moment, però, la Junta Electoral Central considera que ni ell, ni Comín ni Oriol Junqueras podran convertir-se en eurodiputats perquè no van prometre presencialment la Constitució. En el cas de Junqueras va ser perquè el Tribunal Suprem li va denegar el permís per sortir de la presó i fer el tràmit pertinent al Congrés dels Diputats, mentre que en el cas dels dirigents de JxCat, ambdós exiliats a Brussel·les, la JEC va refusar que el tràmit el fes Gonzalo Boye a Madrid ni que el fessin directament ells des de Bèlgica.

Mobilització del Consell per la República

​El Consell per la República Catalana ha convocat una mobilització per aquest dimarts a Estrasburg per demanar que no es veti Puigdemont, Comín i Junqueras com a eurodiputats. L'acte central, previst per a les 12h, es farà davant la seu del Parlament Europeu, i es contempla l'assistència d'unes 6.000 persones.