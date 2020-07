El Parlament, més a prop de regular el preu dels lloguers

Catalunya està avui una mica més a prop de regular el preu dels lloguers. El Sindicat de Llogaters ha registrat al Parlament una proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer. La normativa es basa en l'aplicació del Codi Civil i, si tira endavant, ha de permetre congelar el preu dels arrendaments en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat més tensionat i, fins i tot, rebaixar-lo en aquells immobles que tinguin un preu superior a la mitjana del seu entorn. Per tant, podria afavorir els habitants de municipis on viuen fins a cinc milions de persones.



El document s'ha treballat durant mesos amb el Departament de Justícia i, en principi, no hauria de tenir problemes per aprovar-se, ja que té el suport dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem i la CUP. Per tant, compta amb un àmplia majoria a la Cambra i el dubte, per tant, és si el calendari electoral permetrà ratificar-lo abans que s'acabi la legislatura. Per tal d'accelerar els tempos, la proposició es tramitarà pel procedient de lectura única al Parlament. Posteriorment, però, caldrà veure si el Tribunal Constitucional l'accepta o, com ha fet altres ocasions, torpedina una normativa pensada per garantir el dret a l'habitatge.

El Sindicat de Llogaters l'ha presentat aquest dimecres a les portes del Parlament. L'aspecte més destacat de la proposició de llei és que, un cop s'aprovi, qualsevol nou contracte de lloguer no podrà tenir un preu superior a l'anterior, amb independència que hi hagi o no un canvi de llogater. A més a més, si té un preu superior al dels immobles de l'entorn l'import màxim serà el que fixi l'índex de referència de la Generalitat. A la pràctica, segons el Sindicat la meitat de lloguers hauran de baixar de preu. Les excepcions seran els pisos nous, que estaran exempts d'aplicar la norma durant els primers tres anys, així com aquells on s'hagi fet grans obres de rehabilitació.



L'altra gran qüestió és que estableix un règim sancionador en cas d'incompliment, de manera que va clarament més enllà de l'índex de preus no vinculants, el que hi ha actualment. En concret, la proposició de llei planteja sancions d'entre 3.000 i 9.000 euros per a les infraccions lleus i d'entre 9.000 i 90.000 euros per a les greus.



El portaveu del Sindicat, Jaime Palomera, ha destacat que, malgrat tot, es tracta d'una proposta "de mínims" que, això sí, "encara els desitjos d'una part molt àmplia de la societat civil". El Codi Civil català ja regula actualment els arrendaments rústics i permet regular els urbans arran dels canvis introduïts l'any passat.