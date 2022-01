S'han acabat les llicències per edat al Parlament. La Mesa ha decidit aquest dimarts eliminar directament l'article 79 de l'Estatut del Règim de Govern Intern de la cambra que permetia als treballadors acollir-se a aquest privilegi i acabar els darrers anys cobrant sense acudir a treballar. Després de considerar-se la setmana passada que la rebaixa d'anys i l'enduriment de les condicions era insuficient, aquest dimarts la Mesa ha decidit iniciar la supressió directa de les llicències, que desapareixeran del reglament. Així, el Parlament tira pel dret sense negociar ara una sortida amb els treballadors i el que farà serà obrir el diàleg un cop estigui eliminat l'article que ho regula. La mesura, però, serà efectiva un cop l'avali la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) de la cambra.



L'escàndol de les llicències per edat va esclatar la setmana passada, quan el diari Ara va informar que actualment hi havia una vintena de treballadors del Parlament que en gaudien i, per tant, cobraven sense anar a treballar. En total, la mesura comporta actualment un cost d'1,7 milions anuals per a la cambra. Aprovades per unanimitat el 2008, quan la cambra estava presidida pel republicà Ernest Benach, des d'aleshores se n'han concedit 62. Inicialment permetia els treballadors deixar de treballar a partir dels 60 anys -sempre que complissin certs requisits-, rebre el sou sencer i, a més a més, seguir acumulant triennis, malgrat no trepitjar la cambra per exercir cap activitat laboral.



El passat desembre la Mesa va aprovar-ne una tímida reforma que tot just les reduïa de cinc a tres anys, però l'escàndol mediàtic ha acabat provocant la desaparició d'una figura poc comprensible per als contribuents.