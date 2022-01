La Mesa del Parlament ha fet marxa enrere, ha acordat deixar sense efecte la modificació que va fer de la llicència d'edat el passat desembre i obrirà una negociació amb els treballadors de la cambra per a tancar un nou pacte que impedeixi que hi hagi treballadors que cobrin sense anar a treballar els últims anys abans de jubilar-se.



Segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ACN, la reunió de la Mesa d'aquest dimarts vol així posar fi a la llicència d'edat que tanta polèmica ha aixecat, després que el diari Ara destapés la seva existència i el cost que suposa per mantenir treballadors que no trepitgen el Parlament. En concret, actualment hi ha 21 funcionaris que ja no treballen al Parlament que gaudeixen de la llicència d'edat i que en total cobren 1,7 milions anuals. Ara, però, faltarà poder arribar a un nou acord amb els empleats per poder desfer del tot l'anterior pacte.

La reforma aprovada per l'actual Mesa del Parlament tot just redueix de cinc a tres anys el període de temps en què es pot gaudir de la llicència d'edat i, per tant, cobrar sense treballar. L'origen d'aquest privilegi rau en un acord de la Mesa del Parlament del 2008, quan la presidia el republicà Ernest Benach i fins fa uns mesos no s'havia modificat gens. Actualment hi ha antics treballadors que cobren més de 10.000 euros mensuals sense trepitjar el Parlament.



Aquest mateix dimarts, abans de la reunió de la Mesa del Parlament, tant ERC com la CUP havien demanat acabar amb les llicències d'edat. Per part d'Esquerra, la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés, i el secretari quart, Ruben Wagensberg, han reclamat a la Mesa acabar amb aquest règim i promoure un acord "just i viable". El grup ha demanat, doncs, que es reverteixi l’acord del 21 de desembre, tot i que aquell dia hi va donar suport. En un comunicat, ERC argumenta que, després de les informacions publicades, de tenir coneixement de la situació, del context i d'haver-lo analitzat, retira el suport a l'acord i exigeix la "màxima transparència" al Parlament per acabar amb els "privilegis".