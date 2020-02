El Parlament rebutja les esmenes a la totalitat als pressupostos del Govern

El ple del Parlament ha rebutjat les quatre esmenes a la totalitat als pressupostos del Govern de la Generalitat presentades per Cs, PSC, la CUP i PP. Ho ha fet gràcies als vots en contra dels dos socis de Govern -JxCat i ERC- i a l’abstenció del grup de Catalunya en Comú Podem. D’aquesta manera, els comptes seguiran a partir d’ara la seva tramitació en comissió i amb la presentació de les esmenes parcials, amb l’objectiu que puguin votar-se definitivament en el ple del 18 de març.



A l’espera dels canvis que sí puguin introduir durant la tramitació parlamentària, els pressupostos aprovats pel Govern -i acordats amb els Comuns- contemplen un increment de la despesa dels departaments de la Generalitat de 3.070 milions amb relació als de fa tres anys, els darrers que van aprovar-se. En paral·lel, els comptes contemplen una reforma fiscal que preveu un increment dels ingressos de més de 500 milions anuals, gràcies a la creació de nous impostos i a la modificació dels ja existents, com ara la pujada de l’IRPF a les rendes altes o l’eliminació de certes exempcions en l’impost de Successions.



El vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, ha defensat que són "uns molt bons pressupostos", si bé ha retret que les "limitacions" imposades per l’Estat fa que siguin imperfectes. "L'esforç de la Generalitat no ha anat acompanyat del suport de l'Estat", ha afirmat el també coordinador nacional d’ERC. Entre d’altres qüestions, ha citat el "dèficit fiscal crònic" de Catalunya i ha reclamat un referèndum d’autodeterminació per poder dotar-se d’un marc propi que eviti les limitacions de l’autonomia.

Aragonès busca el suport del PSC i la CUP

Amb l’objectiu d’ampliar el suport als comptes, Aragonès s’ha adreçat fonamentalment a PSC i la CUP, ja que considera que "no són tan lluny d'uns pressupostos que destinen tres de cada quatre euros a polítiques socials", i, per tant, rebutjar-los seria un acte "d'irresponsabilitat". Els socialistes s’hi han mostrat més disposats que no pas els anticapitalistes. La portaveu econòmica del PSC al Parlament, Alícia Romero, no ha descartat reconsiderar el seu no als comptes, sempre que el Govern accepti "algunes esmenes que presentarem, que en presentarem moltes”. Romero, però, ha retret al Govern que "només ha volgut negociar amb els comuns".



La cupaire Maria Sirvent ha assegurat que no són uns comptes que "posin fi a l’austeritat", ja que segons ella "no milloren la sanitat ni l'educació pública per posar-la als nivells que es mereixen". Per a la diputada són uns comptes "continuïstes" respecte els del 2017, que van aprobar-se amb el vot de la CUP. La líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha defensat el suport dels seu grup a uns comptes que, considera, contenen una "reforma fiscal que és valenta".

Finalment, la líder de Cs, Lorena Roldán, ha assegurat que els comptes "deixen molt a desitjar" i ha reclamat que s’eliminin "xiringuitos i xarxes clientelars", mentre que el diputat del PP Santi Rodríguez els ha considerat com a "marxistes".